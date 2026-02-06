Begin typing your search above and press return to search.
    കാ​ര​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃസം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു; മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു

    ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​യു​സ് 2 ദി​വ​സം മാ​ത്രം
    കാ​ര​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃസം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു; മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു
    മു​ക്കം: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​സ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ർ​ബ​ന്ധ​പൂ​ർ​വം മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ രാ​ജി എ​ഴു​തി വാ​ങ്ങി വി​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​യ കാ​ര​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​മ്മി​റ്റി പു​ന​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ങ്കി​ലും പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​യു​സ് വെ​റും ര​ണ്ട് ദി​വ​സം മാ​ത്രം. ജ​നു​വ​രി 31നാ​ണ് സ​മാ​ൻ ചാ​ലൂ​ളി​യെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി നി​യ​മി​ച്ച് 47 അം​ഗ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 2 ന് ​ക​മ്മി​റ്റി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​മ്മി​റ്റി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മാ​ൻ ചാ​ലൂ​ളി ത​ൽ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ വി​കാ​രം മാ​നി​ക്കാ​തെ മു​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മാ​ൻ ചാ​ലൂ​ളി​യെ നേ​ര​ത്തെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും പി. ​പ്രേ​മ​ദാ​സ​ന് ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്ന് മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ ക​സേ​ര എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട​ു​പോ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യ സ​മാ​ന്റെ രാ​ജി ഡി.​സി.​സി നി​ർ​ബ​ന്ധ​പൂ​ർ​വം വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ്രി​യ​ങ്ക ഗാ​ന്ധി മ​ത്സ​രി​ച്ച വ​യ​നാ​ട് പാ​ർ​ല​മെൻറ് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു ക​സേ​ര കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന സ​മാ​നെ രാ​ജി​വെ​പ്പി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും, വാ​ർ​ഡ് ,ബൂ​ത്ത് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ജി​ല്ലാ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും നേ​തൃ​ത്വം വ​ഴ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    എന്നാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ര​ശ്ശേ​രി സ​ഹ​ക​ര​ണ ബേ​ങ്ക് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​റി​യാ​തെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി ഉ​യ​രു​ക​യും, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​യെ ന​യി​ക്കാ​ൻ സ​മാ​ൻ ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​വും, പാ​ർ​ട്ടി​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​രാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വും മൂ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് മു​ൻ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി സ​മാ​ന് തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. 47 അം​ഗ ജം​ബോ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ 7വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രും 22 ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രും 16 എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​നേ​യും ട്ര​ഷ​റ​റേ​യും കൂ​ടാ​തെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​മാ​ൻ ചാ​ലൂ​ളി​യെ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ പി. ​പ്രേ​മ​ദാ​സ​ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ്ഥാ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ധാ​ര​ണ​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് അ​റി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​സ്ഥാ​നം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗം വി.​എ​ൻ സു​ഹൈ​ബി​ന് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ വാ​ർ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന ജാ​ഥ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ മു​ട​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.4,5 ന​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ത്ത് വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ

