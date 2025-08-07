Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mukkam
    Mukkam
    Posted On
    7 Aug 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    7 Aug 2025 12:30 PM IST

    പെരുമ്പടപ്പിലെ വിദേശമദ്യശാലയുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും

    ഹൈ​കോ​ട​തി ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലാ​ണ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നം
    മു​ക്കം: മു​ക്കം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ 10ാം ഡി​വി​ഷ​ന്‍ അ​ഗ​സ്ത്യ​ന്‍മു​ഴി പെ​രു​മ്പ​ട​പ്പി​ല്‍ ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ​ശാ​ല​യു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദു​ചെ​യ്യാ​ൻ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ​ശാ​ല അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ വി​പി​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​യും ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നെ​യും കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യോ​ട് കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​തും ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​തും.

    റ​ദ്ദാ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണം കാ​ണി​ക്കാ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ട​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ർ പി.​ടി. ബാ​ബു പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ്, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി, ബി.​ജെ.​പി, ലീ​ഗ് വി​മ​ത​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 17 പേ​രും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തു​നി​ന്ന് 13 പേ​രു​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ ബി​വ​റേ​ജ​സ് ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റി​നെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ക​ള്ള​ക്ക​ളി​ക​ൾ ക​ളി​ച്ച് ബി​വ​റേ​ജ​സ് ഔ​ട്ട് ലെ​റ്റ് ന​ട​ത്താ​ൻ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്ത ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ന​ഷ്ട​മാ​വു​മെ​ന്ന് ക​രു​തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി​വ​റേ​ജ​സ് ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജൂ​ലൈ 30ന് ​ന​ട​ക്കേ​ണ്ട യോ​ഗം വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ പേ​രു​പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് ര​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും അ​ന്ന് ന​ട​ന്ന യോ​ഗം ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ക്ലീ​ൻ സി​റ്റി മാ​നേ​ജ​ർ ലൈ​സ​ൻ​സ് കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം പ​റ​യു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ​മ്പാ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം​പോ​ലും പൂ​ഴ്ത്തി ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട്ടം ഏ​ഴ് പ്ര​കാ​രം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ 14 പേ​ർ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

