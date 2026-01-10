Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightMukkamchevron_rightവ​സ്ത്ര വ്യാ​പാ​ര...
    Mukkam
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:04 AM IST

    വ​സ്ത്ര വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    വ​സ്ത്ര വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം
    cancel
    camera_alt

    വ​സ്ത്ര വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​ അ​ണ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മു​ക്കം: മു​ക്കം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വ​സ്ത്ര വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടിത്തം. ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ പ​ത്രാ​സ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടിത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. തീ​പി​ടിത്ത​ത്തി​ൽ ക​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​യി.

    കാ​ര​മൂ​ല സ്വ​ദേ​ശി പ​ഴ​ങ്കോ​ട് ഫി​റോ​സി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് സ്ഥാ​പ​നം. നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്, മു​ക്കം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ചു.

    മു​ക്കം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ നി​ല​യ​ത്തി​ലെ അ​സി. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ പ​യ​സ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ര​ണ്ട് യൂ​നി​റ്റ് സേ​നാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി തീ​യ​ണ​ച്ച​തി​നാ​ൽ വ​ൻ അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി.

    സീ​നി​യ​ർ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ സി. ​മ​നോ​ജ്, എ​ൻ. രാ​ജേ​ഷ്, ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ എം.​സി. സ​ജി​ത്ത് ലാ​ൽ, എ.​എ​സ്. പ്ര​ദീ​പ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​നീ​ബ്, വൈ.​പി. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ആ​ർ. മി​ഥു​ൻ, ജി​തി​ൻ, കെ.​എ​സ്. ശ​ര​ത്, ഹോം​ഗാ​ർ​ഡു​മാ​രാ​യ ടി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ജോ​ളി ഫി​ലി​പ്, ടോ​ണി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Firecloth shopAccidents
    News Summary - Fire breaks out at clothing store
    Similar News
    Next Story
    X