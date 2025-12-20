Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mukkam
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 8:38 AM IST

    മലയോര മേഖലയിൽ കള്ളനോട്ട് വ്യാപകം

    കൂടുതലും 500 രൂപയുടേത്
    Fake Currency
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മു​ക്കം: ജി​ല്ല​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ള്ള​നോ​ട്ട് വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. 500 രൂ​പ​യു​ടെ നോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് മു​ക്കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ങ്ങാ​ടി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ള്ള​നോ​ട്ടി​നെ കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ധാ​ര​ണ പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് കൈ​മാ​റി പോ​വു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ബാ​ങ്ക് ക​ല​ക്ഷ​ൻ ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ള്ള​നോ​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ 2019ൽ ​മു​ക്ക​ത്ത് അ​ന്ന​ത്തെ എ​സ്.​ഐ കെ.​പി അ​ഭി​ലാ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി സേ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ , നി​ർ​മ​ല എ​ന്നി​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് 50000 രൂ​പ​യു​ടെ ക​ള്ള​നോ​ട്ടും തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സേ​ല​ത്ത് വെ​ച്ച് 1,00,000 രൂ​പ​യു​ടെ ക​ള്ള​നോ​ട്ടു​മാ​യി നി​ർ​മ​ല​യെ​യും പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് 2000, 500, 200, 100 രൂ​പ​ക​ളു​ടെ ക​ള്ള​നോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​രി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. 2019 ജൂ​ലൈ മാ​സം ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ത്തും ഫ​റോ​ക്കി​ലും ക​ള്ള​നോ​ട്ട​ടി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ ക​ള്ള​നോ​ട്ട് പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ക​ള്ള​നോ​ട്ടും നോ​ട്ട​ടി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് .

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം വ​ര​ട്ട്യാ​ക്ക്‌ സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീ​ർ വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ട​നി​ലം ക​ള​രി​ക്ക​ണ്ടി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ന്ന​ത്.​ഈ സ​മ​യം ത​ന്നെ ഫ​റോ​ക്കി​ലും റെ​യ്ഡ് ന​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​ഫ​റോ​ക്ക് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര​യി​ലും, അ​രീ​ക്കോ​ടും, മ​ണാ​ശ്ശേ​രി​യി​ലെ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലും ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ലും 500 രൂ​പ​യു​ടെ 57 ക​ള്ള​നോ​ട്ടു​ക​ളും നോ​ട്ട​ടി​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മെ​ഷീ​നും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​രു​ന്നു. രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര​യി​ലു​ള്ള ഒ​രാ​ളും, അ​രീ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രും, നെ​ല്ലി​ക്കാ​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഒ​രാ​ളു​മാ​ണ് അ​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ക​ള്ള​നോ​ട്ട​ടി​ക്കു​ക​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഘം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടും ക​ള്ള​നോ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    TAGS:fake currencycounterfeit currencyfake currency notesIllegal Activity
    X