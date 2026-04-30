Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightMeppayurchevron_rightക​ല്യാ​ണ...
    Meppayur
    Posted On
    date_range 30 April 2026 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 7:13 AM IST

    ക​ല്യാ​ണ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ട്രാ​ഫി​ക്ക് നി​യ​മ ലം​ഘ​നം; മൂ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    മേ​പ്പ​യൂ​രി​ൽ നിയമം ലംഘിച്ച് വാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നു

    മേ​പ്പ​യ്യൂ​ർ: ക​ല്യാ​ണ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ ട്രാ​ഫി​ക്ക് നി​യ​മ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി മേ​പ്പ​യൂ​രി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വാ​ഹ​ന ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ മോ​ട്ട​ര്‍ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. മേ​പ്പ​യൂ​ര്‍ മ​ഞ്ഞ​ക്കു​ള​ത്ത് ന​ര​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ഡം​ബ​ര വാ​ഹ​നം വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​ഞ്ഞ​ക്കു​ളം ടൗ​ണി​ല്‍ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം മ​റ്റു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ റോ​ഡി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങാ​ന​നു​വ​ദി​ക്കാ​തെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ ക​യ​റി​യും ഡോ​ര്‍ തു​റ​ന്നു പി​ടി​ച്ചും നൃ​ത്തം ചെ​യ്തു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ഭ്യാ​സം. പ​ല വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പോ​കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​രെ​യും പോ​കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഏ​ഴ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 15ഓ​ളം ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വം നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ വീ​ഡി​യോ എ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സി​നു ന​ല്‍കു​ക​യും ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. മൂ​ന്ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പേ​രാ​മ്പ്ര ജോ​യി​ന്റ് ആ​ര്‍.​ടി.​ഒ ടി.​എം. പ്ര​ഗീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    പേ​രാ​മ്പ്ര ആ​ര്‍.​ടി.​എ ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തി​ച്ച വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ ശ​രി​യാ​യ ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റ് മാ​റ്റി ഫാ​ന്‍സി ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​തെ​ന്നും പ്രൈ​വ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ല്‍ ടാ​ക്സി ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യും സൈ​ല​ന്‍സ​ര്‍ മാ​റ്റി​യ​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ മേ​പ്പ​യൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് നേ​ര​ത്തെ കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. മോ​ട്ട​ര്‍ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മേ​പ്പ​യൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​നു കൈ​മാ​റി. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള നാ​ല് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ര്‍.​സി റ​ദ്ദ് ചെ​യ്യു​ക​യും ഓ​ടി​ച്ച​വ​രു​ടെ ലൈ​സ​ന്‍സ് വ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​വ​ര്‍ക്ക് എ​ട​പ്പാ​ളി​ല്‍ മൂ​ന്ന് മാ​സം പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ഒ​രു മാ​സം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ്ര​തി​യി​ല്‍ സേ​വ​നം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​യ​ക്കും. എ.​എം.​വി.​ഐ​മാ​രാ​യ വി. ​പി. ശ്രീ​ജേ​ഷ്, പി. ​സ​ജീ​ര്‍, പി. ​എ. ഷി​നു എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kozhikkodeTraffic ViolationmeppayyurKerala
    News Summary - Traffic violations by wedding party; three vehicles seized
    X