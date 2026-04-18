    Posted On
    date_range 18 April 2026 9:21 AM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 10:05 AM IST

    മാധ്യമം എജുകഫെക്ക് ഉജ്ജ്വല തുടക്കം; ഫ്യൂച്ചർ സെറ്റാക്കി മിടുക്കർ...

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​സ്പി​ൻ കോ​ർ​ട്ട് യാ​ർ​ഡി​ൽ മാ​ധ്യ​മം എ​ജു ക​ഫേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ സ​ദ​സ്സ്

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭാ​വി​യെ കാ​ണാ​നു​ള്ള വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് പ​തി​നൊ​ന്നാ​മ​ത് മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​ഫെ​ക്ക് ഉ​ജ്ജ്വ​ല തു​ട​ക്കം. തു​ട​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജോ​ലി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യാ​ണ് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​ഫെ​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബീ​ച്ച് ആ​സ്പി​ൻ കോ​ർ​ട്ട് യാ​ർ​ഡി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​ക​രി​യ​ർ മേ​ള​യാ​യ ‘മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​ഫെ’​യു​ടെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ​വ​രു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും വ​ഴി​വെ​ളി​ച്ച​മാ​ക്കി ആ​ദ്യ​ദി​നം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​ണ്.

    എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ബി​സി​ന​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ഐ.​ടി, ​ഡേ​റ്റാ സ​യ​ൻ​സ്, സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​ഠ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ഒ​രേ വേ​ദി​യി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും സം​ശ​യ ദൂ​രീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള വേ​ദി​യു​ണ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​നു​ഭ​വി​ച്ച മാ​ന​സി​ക സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന് അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യും സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​നും പ്ര​മു​ഖ സൈ​ബ​ർ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നു​മാ​യ ജി​യാ​സ് ജ​മാ​ൽ ന​യി​ച്ച സൈ​ബ​ർ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ഷ​ൻ, ബി​ക​മി​ങ് വെ​ൽ​ന​സ് ഫൗ​ണ്ട​റും ന​ടി​യും ലൈ​ഫ് കോ​ച്ചു​മാ​യ അ​ശ്വ​തി ശ്രീ​കാ​ന്ത് ന​യി​ച്ച വെ​ൽ​ന​സ് സെ​ഷ​ൻ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ച​ക്ഷ​ണ​നും നീ​ല​ഗി​രി ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ള​ജ് മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യ ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഗ​സ്സാ​ലി​യു​ടെ സെ​ഷ​ൻ, പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഉ​യ​ർ​ച്ച നേ​ടാ​നു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡ് സ്വാ​മി​യു​ടെ സെ​ഷ​ൻ, സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജ്മ​ലി​ന്റെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും കോ​ഴ്സു​ക​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള സെ​ഷ​ൻ, ഫ്യൂ​ച്ച​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ലി​നീ​ഷ് കൊ​ടി​യാ​ട്ട്, റി​ജു ശ​ങ്ക​ർ, ഫ​മീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ‘മീ​റ്റ് ദ ​മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ്’ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യും ഏ​റെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി.

    വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​റി​വു പ​ക​രു​ന്ന സെ​ഷ​നു​ക​ളും പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ഉ​യ​ർ​ച്ച നേ​ടാ​നു​ള്ള ടോ​ക്കു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്നു. ക​ൺ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ വേ​ണ്ട ഫ്യൂ​ച്ച​ർ സെ​റ്റാ​ണ് എ​ന്ന ടാ​ഗ് ലൈ​നോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച മാ​ധ്യ​മം എ​ജു​ക​ഫെ​യു​ടെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ലും വ​ൻ തി​ര​ക്കാ​ണ്.

    TAGS:Edu Cafemediaeducation festMadhyamamKozhikode
    News Summary - Media EduCafe gets off to a great start; Smart people set the future
