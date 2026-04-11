    date_range 11 April 2026 9:25 AM IST
    date_range 11 April 2026 9:25 AM IST

    വി​ഷു​വെ​ത്തി; വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ ക​ണി​വെ​ള്ള​രി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്

    മാവൂർ പാടത്ത് എൻ.എ. മരക്കാർ ബാവയുടെ തോട്ടത്തിൽ കണിവെള്ളരി വിളവെടുക്കുന്നു

    മാ​വൂ​ർ: വി​ഷു​വി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ ക​ണി​വെ​ള്ള​രി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി. മാ​വൂ​ർ, പെ​രു​വ​യ​ൽ, ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം, ചെ​ത്തു​ക​ട​വ്, ചെ​റു​കു​ള​ത്തൂ​ർ, വെ​ള്ള​ന്നൂ​ർ, കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ണി​വെ​ള്ള​രി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്. ക​ടു​ത്ത വെ​യി​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്.

    വി​ദൂ​ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ഹൈ​പ്പ​ർ-​സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റും എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള വെ​ള്ള​രി​യു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വ​ലി​യ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക​ട​ക്കം ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ലോ​ഡു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ടു​ത്ത വെ​യി​ലും വ​ര​ൾ​ച്ച​യും കാ​ര​ണം വി​ള​വ് കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​ല​ല​ഭ്യ​ത കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ ദൂ​രെ​നി​ന്നും വെ​ള്ളം എ​ത്തി​ച്ച് ഏ​റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹി​ച്ചാ​ണ് വെ​ള്ള​രി വ​ള​ർ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ന​ൽ​മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ള​വെ​ടു​ത്ത വെ​ള്ള​രി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വി​ത്താ​ണ് അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തെ കൃ​ഷി​ക്ക്‌ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ഷു​വി​ന് ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ദി​വ​സം മു​മ്പാ​ണ് ക​ണി​വെ​ള്ള​രി എ​ത്തു​ക. നെ​ൽ​കൃ​ഷി വി​ള​വെ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ വി​ത്തി​ട്ടാ​ൽ വി​ഷു​വാ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും വി​ള​ഞ്ഞു പാ​ക​മാ​കും. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ഷു​വി​ന് ക​ണി​വെ​ള്ള​രി വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത് നാ​ട്ടി​ലെ വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. മാ​വൂ​ർ പാ​ട​ത്ത് പാ​ര​മ്പ​ര്യ ക​ർ​ഷ​ക​ൻ എ​ൻ.​എ. മ​ര​ക്കാ​ർ ബാ​വ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് ക​ണി​വെ​ള്ള​രി കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്നു.

    TAGS:paddy fieldvishuharvestingmavoor
    News Summary - Vishuvethi; Harvesting of paddy in the fields
