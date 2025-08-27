Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:05 AM IST

    പുലിഭീതി: മാവൂരിൽ വനപാലകർ പരിശോധന നടത്തി

    പുലിഭീതി: മാവൂരിൽ വനപാലകർ പരിശോധന നടത്തി
    പുലിയെ കണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് മാവൂർ ഗ്രാസിം ഭൂമിയിൽ വനപാലകർ പരിശോധന നടത്തുന്നു

    മാ​വൂ​ർ: എ​ള​മ​രം റോ​ഡി​ൽ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ പു​ലി​യെ ക​ണ്ടെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന​പാ​ല​ക​രും റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീ​മും ഗ്രാ​സിം ഫാ​ക്ട​റി ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. വ​നം​വ​കു​പ്പ് പീ​ടി​ക​പ്പാ​റ സെ​ക്ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​സു​ബീ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ കാ​ല​ടി​പ്പാ​ടു​ക​ളോ പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് തെ​ളി​വു​ക​ളോ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ബൈ​ക്ക് യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ ക​ണ്ട​ത് കാ​ട്ടു​പൂ​ച്ച​യെ​യോ പു​ലി​പ്പൂ​ച്ച​യെ​യോ ആ​കാ​മെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് വ​ന​പാ​ല​ക​ർ. അ​തേ​സ​മ​യം, പു​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ​ന​പാ​ല​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 8.45ഓ​ടെ ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു​പോ​യ പെ​രു​വ​യ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി ശ്രീ​ജി​ത്താ​ണ് അ​ജ്ഞാ​ത ജീ​വി​യെ ക​ണ്ട​ത്. റോ​ഡ് മ​റി​ക​ട​ന്ന് ഓ​ടി​പ്പോ​യ​ത് പു​ലി​യാ​ണെ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഭീ​തി പ​ര​ന്നി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​സിം ഫാ​ക്ട​റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് എ​ട്ടാം ഗേ​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ജീ​വി​യെ ക​ണ്ട​ത്. മ​തി​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​യ ജീ​വി റോ​ഡ് മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ന്ന് എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്ത് ഗ്രാ​സിം ഓ​ഫി​സേ​ഴ്സ് ക്വാ​ർ​ട്ടേ​ഴ്സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​ള​പ്പി​ലേ​ക്ക് മ​തി​ൽ ചാ​ടി​ക്ക​ട​ന്ന് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​സിം ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന് സ്ഥ​ലം കാ​ടു​മൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റും വി​ഹാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്. മാ​വൂ​ർ -എ​ള​മ​രം റോ​ഡി​ൽ ഗ്രാ​സിം കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗം വി​ജ​ന​വും ഇ​രു​ട്ടു മൂ​ടി​യ​തു​മാ​ണ്. ആ​ർ.​ആ​ർ.​ടി സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ പി. ​പ്ര​ജീ​ഷ്, ബീ​റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ എം. ​ഷ​നോ​ജ്, ടി. ​ബി​നോ​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ​ള​പ്പി​ൽ റ​സാ​ഖ്, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ്, ഗ്രാ​സിം മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി, വാ​പ്കോ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

