Madhyamam
    Mavoor
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 11:08 AM IST

    അ​ട​ക്ക മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ള്‍ പി​ടി​യി​ല്‍

    അ​ജ​യ്കൃ​ഷ്ണ, വി​ശാ​ഖ്, രോ​ഹി​ത്

    Listen to this Article

    മാ​വൂ​ർ: മാ​വൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ലെ പൂ​വാ​ട്ടു​പ​റ​മ്പി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ​റ​മ്പി​ല്‍ ഉ​ണ​ക്കാ​നി​ട്ട അ​ട​ക്ക മോ​ഷ്ടി​ച്ച മൂ​ന്നു​പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പെ​രു​വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് ക​രി​ങ്കു​റ്റി​ക്കാ​വി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​ജ​യ് കൃ​ഷ്ണ (22), ചേ​ലൂ​ർ​ത​ടാ​യി കു​നി​യി​ൽ ഹൗ​സി​ൽ വി​ശാ​ഖ് (22), കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ എ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ച്ച് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ന് സ​മീ​പം താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന രോ​ഹി​ത് (22) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ങ്ങി​ല​ക്ക​ട​വ്-​പൈ​പ്പ് ലൈ​ന്‍ റോ​ഡി​ല്‍ വെ​ച്ച് മാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി. ചാ​ക്കി​ല്‍ നി​റ​ച്ച അ​ട​ക്ക മ​റ്റൊ​രു ചാ​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തു​ക​ണ്ട് സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ മാ​വൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സി​ല്‍ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മാ​വൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ വി.​എം. ര​മേ​ഷ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റ് സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ശി​വാ​ന​ന്ദ​ന്‍, ഡ്രൈ​വ​ര്‍ സി.​പി.​ഒ വി​നീ​ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

