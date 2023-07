മഴയിൽ താൽക്കാലിക വീട് തകർന്നു; കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്

cancel camera_alt കണ്ണിപറമ്പ് പഴയം കുന്നത്ത് ഗിരിജയുടെ വീട് തകർന്നനിലയിൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മാ​വൂ​ർ: നാ​ലം​ഗ​കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ച്ച താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വീ​ട് ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യി​ൽ ത​ക​ർ​ന്നു. മാ​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​റാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ക​ണ്ണി​പ​റ​മ്പ് പ​ഴ​യം കു​ന്ന​ത്ത് ഗി​രി​ജ​യു​ടെ കു​ടും​ബം താ​മ​സി​ച്ച ഓ​ടു​പാ​കി​യ വീ​ടാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ട​ര​ക്കാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. വി​ല​പി​ടി​പ്പു​ള്ള ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ള​ട​ക്കം മു​ഴു​വ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ശി​ച്ചു. ഗി​രി​ജ​യും മ​ക​ൻ സു​ജി​ത്തും സു​ജി​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ര്യ അ​ഞ്ജു​വും ഇ​വ​രു​ടെ മ​ക​ൻ സൂ​ര്യ​ജി​ത്തു​മാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ പ്രാ​ത​ൽ ക​ഴി​ക്കാ​നാ​യി തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ഗി​രി​ജ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു മ​ക​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. ഗി​രി​ജ​ക്ക് ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വീ​ട് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ​ഴ​യ വീ​ട് പൊ​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ താ​മ​സി​ക്കാ​നാ​യി സ​മീ​പ​ത്തെ പ​റ​മ്പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ഷെ​ഡാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്. മാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സും വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​ജ​യ​ല​ത​യും സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. Show Full Article

The house was collapsed in the rain- The family escaped safely