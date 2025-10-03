Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightMavoorchevron_rightപെരുവയലിൽ വൻ...
    Mavoor
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:54 AM IST

    പെരുവയലിൽ വൻ തീപിടിത്തം; പെയിന്റ് കട കത്തിനശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പെരുവയലിൽ വൻ തീപിടിത്തം; പെയിന്റ് കട കത്തിനശിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പെരുവയലിൽ പെയിന്റ് കടക്ക് തീപിച്ചപ്പോൾ

    Listen to this Article

    മാ​വൂ​ർ: പെ​രു​വ​യ​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം. രാ​ജ​ധാ​നി ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ക​ള​ർ മാ​ർ​ട്ട് പെ​യി​ന്റ് ക​ട​ക്കാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ട് മു​റി​ക​ളി​ലാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച പെ​യി​ൻ​റ് ക​ട പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. സ​മീ​പ​ത്തെ ര​ണ്ട് ക​ട​ക​ൾ​ക്കും മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​ണ്ടാ​യി. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. പെ​യി​ൻ​റ് സൂ​ക്ഷി​ച്ച മു​റി​യി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ച്ച​ത്. പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ ​ആ​ളി​ക്ക​ത്തി​യ​തോ​ടെ, പെ​യി​ന്റ് വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പു​റ​ത്തേ​ക്കോ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ട്ടു​കാ​ർ തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നി​മി​ഷ നേ​രം​കൊ​ണ്ട് തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​ർ​ന്നു. വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന്, മു​ക്കം, മീ​ഞ്ച​ന്ത, ന​രി​ക്കു​നി എ​ന്നീ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ നി​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​ഞ്ച് ഫ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ​ത്തി ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം പ്ര​യ​ത്നി​ച്ചാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്.

    ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ സ്വ​ലാ​ഹ് കൂ​ൾ​ബാ​റി​നും തീ​പി​ടി​ക്കു​ക​യും വ​ൻ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത. സ​മീ​പ​ത്തെ ഹോ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് കൂ​ൾ കൂ​ൾ​ബാ​ർ, മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലെ മെ​ന്റേ​ഴ്സ് കോ​ച്ചി​ങ് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്കും കേ​ടു​പാ​ടു​പ​റ്റി. പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​തി​നാ​ൽ മ​റ്റ് ക​ട​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ട​രു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​യി. പു​ത്തൂ​ർ മ​ഠം സ്വ​ദേ​ശി റം​ഷീ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് പെ​യി​ന്റ് ക​ട.

    പെ​യി​ന്റ് ക​ട​യി​ൽ മാ​ത്രം 50 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ​ക്ക്. മാ​വൂ​ർ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്, കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​വൂ​ർ-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റൂ​ട്ടി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:burnedMassive Firepaint shop fireKozhikode
    News Summary - Massive fire breaks out in Peruvayal; Paint shop burned completely
    Similar News
    Next Story
    X