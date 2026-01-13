Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Mavoor
    13 Jan 2026 11:54 AM IST
    13 Jan 2026 11:54 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ൽ അ​പാ​ക​ത; മാ​വൂ​രി​ൽ 300ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് നോ​ട്ടീ​സ്

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ൽ അ​പാ​ക​ത; മാ​വൂ​രി​ൽ 300ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് നോ​ട്ടീ​സ്
    മാ​വൂ​ർ: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഫോ​റം അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​ലെ അ​പാ​ക​ത കാ​ര​ണം 300ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് നോ​ട്ടീ​സ്. ഇ​തു​മൂ​ലം ദൂ​ര​ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ക്കും പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും പോ​യ​വ​ർ​വ​രെ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മാ​വൂ​ർ മേ​ച്ചേ​രി​ക്കു​ന്നി​ൽ മാ​വൂ​ർ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് 142ാം ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സ് കി​ട്ടി​യ​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഫോ​റ​ങ്ങ​ൾ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ഓ​പ്ഷ​ൻ മാ​റി ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. 2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും എ​ന്നാ​ൽ, മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ 2002ലെ ​വാ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് തെ​റ്റാ​യി അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഓ​പ്ഷ​ൻ ര​ണ്ടാ​യി അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം മൂ​ന്നാ​യി അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രെ അ​ട​ക്കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​ന്ന​താ​ണ് അ​പാ​ക​ത​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    ബൂ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബി.​എ​ൽ.​ഒ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പ​ക​രം പു​തി​യ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​യെ ചു​മ​ത​ല ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ചു​മ​ത​ല കൈ​മാ​റ്റം.

    പു​തു​താ​യി ചാ​ർ​ജെ​ടു​ത്ത ബി.​എ​ൽ.​ഒ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കു​ക​യോ വേ​ണ്ട​ത്ര സ​മ​യം കി​ട്ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ അ​പ്ഡേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ശ്ചി​ത ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു കാ​ര​ണം ഓ​പ്ഷ​ൻ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും അ​പാ​ക​ത സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ 80ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ദൂ​ര​ദി​ക്കി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​യ​വ​ര​ട​ക്കം ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് എ​ങ്ങ​നെ എ​ത്തു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

