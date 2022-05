തൊട്ടിൽപാലത്ത് മൂന്ന് ഹോട്ടലും ഇറച്ചിക്കടയും പൂട്ടാൻ നിർദേശം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​റ്റ്യാ​ടി: കാ​വി​ലു​മ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, കു​ണ്ടു​തോ​ട് പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം, പൈ​ക്ക​ള​ങ്ങാ​ടി, പ​ക്ര​ന്ത​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യാ​പാ​ര​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. പ​ഴ​കി​യ​തും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യും പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യും ആ​ഹാ​ര​പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്ത മൂ​ന്ന് ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ഒ​രു ഇ​റ​ച്ചി​ക്ക​ട എ​ന്നി​വ പൂ​ട്ടാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 10,000 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ.​ഡി. ബാ​ബു, ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ യൂ​സ​ഫ് വ​ട​ക്ക​യി​ൽ, ജെ.​എ​ച്ച്.​ഐ​മാ​രാ​യ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, ര​തു​ഷ, ഷി​ൻ​സ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ്, പ്രി​യ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ സ്ക്വാ​ഡാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

Three hotels and a butcher shop will be closed at Thottilpalam