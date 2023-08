cancel camera_alt തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം ടൗ​ണി​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഷോ​പ്പി​ങ്​ കോംപ്ലക്സ് നി​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പേ​പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഗ്രൗ​ണ്ട് By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​റ്റ്യാ​ടി: കാ​വി​ലു​മ്പാ​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്​​ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മാ​നം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത കെ​ട്ടി​ട സ​മു​ച്ച​യം നി​ന്ന സ്ഥ​ലം​ ഇ​പ്പോ​ൾ തു​ച്ഛ​വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പേ ​പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ ഗ്രൗ​ണ്ട്. തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം ടൗ​ണി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു മാ​റ്റി​യ മൂ​ന്നു നി​ല കെ​ട്ടി​ടം നി​ന്ന ഇ​രു​പ​ത്​ സെ​ന്റ്​ സ്ഥ​ല​ത്താ​ണ്​ ഇ​നി​യും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​രാ​ത്ത​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ ഒാ​ഫി​സ്, പൊ​ലീ​സ്​ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, സ​ബ്​​ട്ര​ഷ​റി, കൃ​ഷി​ഭ​വ​ൻ, ക​ട​മു​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത​ക​ർ​ച്ച​യും ചോ​ർ​ച്ച​യും കാ​ര​ണം കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ഒ​ന്ന​ര കൊ​ല്ല​മാ​യി​ട്ടും പ​ക​രം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ഒാ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഗ്രൗ​ണ്ട്​ ഫ്ലോ​റി​ൽ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ത്തോ​ടെ ഒാ​ഡി​റ്റോ​റി​യം നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ പി.​ജി. ജോ​ർ​ജ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​വ​രെ​യും അ​ന്തി​മ രൂ​പ​രേ​ഖ​യാ​യി​ട്ടി​ല്ല. Show Full Article

The place where the shopping complex stood has become a pay parking lot