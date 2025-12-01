കായക്കൊടിയിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച്

Begin typing your search above and press return to search.
    1 Dec 2025 10:39 AM IST
    1 Dec 2025 10:39 AM IST

    കു​റ്റ്യാ​ടി: ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ​ശ​ക്തി​യു​ള്ള മ​ല​യോ​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ കാ​യ​ക്കൊ​ടി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​രം പൊ​ടി​പാ​റും. ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും പൊ​രി​ഞ്ഞ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും മാ​റി​മാ​റി​യാ​ണ്​ ഭ​രി​ച്ച​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടു ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്​ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ഭ​ര​ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും തു​ല്യ സീ​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ്ഥാ​നം എ​ൽ.​ഡി.​ഫി​നും വൈ​സ്​​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സ്ഥാ​നം യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. 2000ത്തി​ലും ഇ​തേ അ​വ​സ്ഥാ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണ്​​ ഭ​ര​ണം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​ത്തെ നേ​ട്ടം യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ക്ഷി​ക​ളി​ൽ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​വ​ണ വി​മ​ത ശ​ല്യ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ഒ​രു സീ​റ്റി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ത​ർ​ക്കം കാ​ര​ണം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ്​ വി​മ​ത​നാ​ണ്​ ജ​യി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്,​ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യു​മു​ണ്ടാ​യി.

    16 സീ​റ്റു​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ വാ​ർ​ഡ്​ പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ 17 ആ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ത്ത്​ സീ​റ്റ്​ നേ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. പ​ത്ത് സീ​റ്റ്​ ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ന്നും 12 കി​ട്ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും പ​റ​യു​ന്നു. എ​ട്ട്​ സീ​റ്റ്​ വീ​തം ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്കും ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ന്നും ​ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം, ക​ര​ണ്ടോ​ട്, മു​ട്ടു​ന​ട വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ വി​ജ​യം ഭ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​മെ​ന്നും നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

