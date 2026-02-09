Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കു​റ്റ്യാ​ടി ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം; ആ​ർ.​ഐ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്കീ​മി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ന​ബാ​ർ​ഡി​ന് ന​ൽ​കി

    കു​റ്റ്യാ​ടി ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം; ആ​ർ.​ഐ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്കീ​മി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ന​ബാ​ർ​ഡി​ന് ന​ൽ​കി
    കു​റ്റ്യാ​ടി ജ​ല​സേ​ച​ന മെ​യി​ൻ ക​നാ​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഇ​ട​ത്,​ വ​ല​ത്​ മെ​യി​ൻ ക​നാ​ലു​ക​ളാ​യി​പ്പി​രി​യു​ന്ന പ​ട്ടാ​ണി​പ്പാ​റ

    കു​റ്റ്യാ​ടി: കു​റ്റ്യാ​ടി ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ർ.​ഐ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്കീ​മി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ന​ബാ​ർ​ഡി​ന് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ശ്രീ ​റോ​ഷി അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ പ​ല അ​ക്വാ​ഡേ​റ്റു​ക​ളും സ്ട്രെ​ച്ച​റു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്ന്​ ​കു​റ്റ്യാ​ടി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ജ​ല​സേ​ച​നം മു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്ന​റി​യി​ച്ച്​ കെ.​പി. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്​​കു​ട്ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​ബ്​​മി​ഷ​നു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ക​നാ​ൽ ത​ക​ർ​ച്ച​യെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള കൃ​ഷി​നാ​ശം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​ടി​വെ​ള്ള​ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കു​റ്റ്യാ​ടി ഇ​റി​ഗേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ടി​ന്റെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ്​ സ​ബ്മി​ഷ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ 44 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ൾ, മൂ​ന്ന്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ൾ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന 14568.70 ഹെ​ക്ട​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത്​ ജ​ല​സേ​ച​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് 1962ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി 1993ലാ​ണ്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്.

    14569 ഹെ​ക്ട​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 18.38 ഖ​ന മീ​റ്റ​ർ വെ​ള്ള​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. മൂ​ന്ന്​ താ​ലൂ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​യി 603 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ക​നാ​ൽ ശൃം​ഖ​ല വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഈ ​ക​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​ക്വാ​ഡ​ക്റ്റു​ക​ൾ, സൂ​പ്പ​ർ പാ​സേ​ജു​ക​ൾ, ക​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​വ​റു​ക​ൾ, ക​ലു​ങ്കു​ക​ൾ, സൈ​ഫ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്. വ​ല​തു​ക​ര മെ​യി​ൻ ക​നാ​ൽ മു​ഖേ​ന​യാ​ണ് കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ജ​ല​സേ​ച​ന​ത്തി​നാ​യി വെ​ള്ളം എ​ത്തു​ന്ന​ത്. കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മെ​യി​ൻ ക​നാ​ലും 135 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ബ്രാ​ഞ്ച് ക​നാ​ലു​ക​ൾ, ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട​റി ക​നാ​ൽ, സ​ബ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട​റി ക​നാ​ൽ, ഫീ​ൽ​ഡ് ബോ​ത്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ഒ​മ്പ​ത്​ അ​ക്വാ​ഡ​ക്റ്റു​ക​ൾ, 90 സൂ​പ്പ​ർ പാ​സേ​ജു​ക​ൾ, 320 ക​ൽ​വ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, 19 സൈ​ഫ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും 72 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം മ​ൺ​ക​നാ​ലു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​ത്താ​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നും മ​ണ്ണി​ടി​ഞ്ഞും ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ മ​ണി​യൂ​ർ, വേ​ളം ബ്രാ​ഞ്ച് ക​നാ​ലു​ക​ളും തി​രു​വ​ള്ളൂ​ർ, വേ​ളം, ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, പു​റ​മേ​രി, ചെ​ര​ണ്ട​ത്തൂ​ർ, മു​ട​പ്പി​ലാ​വി​ൽ, ചെ​മ്മ​ര​ത്തൂ​ർ, പൂ​വാ​മ്പു​ഴ, വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​ത​ലാ​യ ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട​റി ക​നാ​ലു​ക​ളും സ്ട്രെ​ച്ച​റു​ക​ളും ആ​യ​തി​നാ​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി ജ​ല​സേ​ച​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല. അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ അ​ക്വാ​ഡ​ക്റ്റു​ക​ൾ, സൂ​പ്പ​ർ പാ​സേ​ജു​ക​ൾ, ക​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​വ​റു​ക​ൾ, സൈ​ഫ​ണു​ക​ൾ മു​ത​ലാ​യ​വ പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യാ​ൻ പ്ലാ​ൻ, നോ​ൺ പ്ലാ​ൻ, കാ​ഡ എ​ന്നീ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. 189.71 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും​ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

