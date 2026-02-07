Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKuttiyadichevron_rightവീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച...
    Kuttiyadi
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 8:57 AM IST

    വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 34 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    ganja seized
    cancel
    camera_alt

    ഊരത്ത് കമ്മനത്താഴ പുത്തൻപുരയിൽ സുബൈറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത കഞ്ചാവ് കെട്ടുകൾ

    Listen to this Article

    കുറ്റ്യാടി: വീട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 34.186 കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് റെയ്ഡിൽ പിടികൂടി. പുത്തൻപുരയിൽ സുബൈറിന്റെ വീട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വസ്ത്രങ്ങളിലും ബാഗിലും പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ 16 കഞ്ചാവ് കെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവ സമയം വീട്ടിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അയൽവാസികളെയും ബന്ധുക്കളെയും വിളിച്ചുവരുത്തി വീട് തുറന്ന ശേഷമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

    മുണ്ട്, നൈറ്റി, ബാഗ് എന്നിവയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിൽ കട്ടിലിനിടയിലും മറ്റുമാണ് കഞ്ചാവ് കെട്ടുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. 50 കിലോയോളം കഞ്ചാവ്കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റ്യാടി എസ്.ഐ പി. ഷമീന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറ്റ്യാടി പൊലീസും ഡിവൈ.എസ്.പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തിയത്.

    സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് കടത്തിയതാവാനാണ് സാധ്യതയെന്നും പറഞ്ഞു. കഞ്ചാവ് തൂക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ത്രാസും കണ്ടെടുത്തു. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്കുശേഷം ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് നടപടികൾ വൈകീട്ടുവരെ തുടർന്നു. എസ്.ഐ ഗോകുൽഹരി, എ.എസ്.ഐമാരായ കെ. ഷാജു, സീമ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ടി.പി. ദിലീഷ്, കെ.ഇ. അരുൺ, ബിജു തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:police raidganja seizedKozhikode
    News Summary - 34 kg of ganja seized hidden in house
    Similar News
    Next Story
    X