Madhyamam
    3 Jan 2026 10:07 AM IST
    3 Jan 2026 10:07 AM IST

    മാലിന്യം കത്തിച്ച് പുകയും രൂക്ഷഗന്ധവും; പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ

    മാലിന്യം കത്തിച്ച് പുകയും രൂക്ഷഗന്ധവും; പ്രതിഷേധിച്ച് നാട്ടുകാർ
    കുറ്റിക്കാട്ടൂരിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറിലെ മാലിന്യത്തിലെ തീ അഗ്നിരക്ഷാസേനയെത്തി അണക്കുന്നു

    കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ർ: മേ​ലേ വി​രി​പ്പാ​ട​ത്ത് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ത്തി​ന് തീ​യി​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ടു​ത്ത പു​ക​യും രൂ​ക്ഷ​ഗ​ന്ധ​വും കാ​ര​ണം നാ​ട്ടു​കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യി. ക​ന​റാ ബാ​ങ്കി​ന് പി​ൻ​വ​ശ​ത്ത് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യ കി​ണ​റ്റി​ൽ മാ​ലി​ന്യം ത​ള്ളി തീ​യി​ട്ട​താ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു കാ​ര​ണം.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ക​ന​ത്ത പു​ക​യും രൂ​ക്ഷ​ഗ​ന്ധ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. പ​രി​സ​ര​ത്തെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ച് തീ​യ​ണ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. പ​ല​ത​വ​ണ തീ ​പ​ട​രു​ക​യും പു​ക ഉ​യ​രു​ക​യും​ചെ​യ്തു.

    രാ​ത്രി 10ഓ​ടെ പു​ക​യും അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ ഗ​ന്ധ​വും ക​ന​ക്കു​ക​യും ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യും ശ്വാ​സം​മു​ട്ട​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ല​ർ​ക്കും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. പ്ര​ശ്നം ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ സ്വ​ന്തം വീ​ടു​ക​ൾ വി​ട്ട് റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

    സാ​ന്ത്വ​നം റെ​സി​ഡ​ന്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തു​ക​യും വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യെ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് തീ​യും പു​ക​യും ശ​മി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. സ്ഥ​ല​മു​ട​മ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ത്ത് മാ​ലി​ന്യം ക​ത്തി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ സ്ഥ​ല​മു​ട​മ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് പൊ​ലീ​സും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Locals protest over smoke and strong smell from burning garbage
