Madhyamam
    Kunnamangalam
    date_range 13 Dec 2025 12:00 PM IST
    ജല ശുദ്ധീകരണിയും മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ജ്ജം

    കു​​ന്ദ​​മം​​ഗ​​ലം: കൊ​​ച്ചി ആ​​സ്ഥാ​​ന​​മാ​​യ ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​റേ​​റ്റ് ഓ​​ഫ് ക​​സ്റ്റം​​സ് പ്രി​​വ​​ന്റി​​വ് ഓ​​ഫി​​സി​​ന്റെ സ്വ​​ച്ഛ് ഭാ​​ര​​ത് പ​​ദ്ധ​​തി​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി പെ​​രി​​ങ്ങൊ​​ളം ഗ​​വ. ഹ​​യ​​ർ സെ​​ക്ക​​ൻ​​ഡ​​റി സ്കൂ​​ളി​​ന് അ​​നു​​വ​​ദി​​ച്ച മൂ​​ന്ന് ജല ശുദ്ധീകരണിയും ര​​ണ്ട് ഖ​​ര മാ​​ലി​​ന്യ സം​​സ്ക​​ര​​ണ പ്ലാ​​ന്റു​​ക​​ൾ, ര​​ണ്ട് ജൈ​​വ മാ​​ലി​​ന്യ സം​​സ്ക​​ര​​ണ പ്ലാ​​ന്റു​​ക​​ൾ എ​​ന്നി​​വ​​യു​​ടെ ഉ​​ദ്ഘാ​​ട​​നം കൊ​​ച്ചി ക​​സ്റ്റം​​സ് പ്രി​​വ​​ന്റീ​​വ് ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ ഡോ. ​​ടി. ടി​​ജു നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ച്ചു.

    പ്രി​​ൻ​​സി​​പ്പ​​ൽ ഇ​​ൻ ചാ​​ർ​​ജ് ശ്രീ​​വി​​ദ്യ അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത വ​​ഹി​​ച്ചു. പ്ര​​ധാ​​നാ​​ധ്യാ​​പി​​ക ആ​​ശ സി​​ന്ധു, ക​​സ്റ്റം​​സ് പ്രി​​വ​ന്റി​​വ് അ​​ഡീ​​ഷ​ന​​ൽ ക​​മീഷ​​ണ​​ർ ജോ ​​പോ​​ൾ മാ​​ട​​മ്പ​​ള്ളി, ഡെ​​പ്യൂ​​ട്ടി ക​​മീ​​ഷ​​ണ​​ർ ശ്യാം ​​പ്ര​​സാ​​ദ്, സൂ​​പ്ര​​ണ്ട് സി.​​ജെ. തോ​​മ​​സ്, അ​​ധ്യാ​​പ​​ക​​രാ​​യ ഡോ. ​​കെ.​​പി. ആ​​സി​​ഫ, എം.​​പി. മു​​ഹ​​മ്മ​​ദ​​ലി എ​​ന്നി​​വ​​ർ സം​​സാ​​രി​​ച്ചു. നാ​​ല് ല​​ക്ഷ​​ത്തോ​​ളം രൂ​​പ​​യു​​ടെ ഫ​​ണ്ട് വി​​നി​​യോ​​ഗി​​ച്ചാ​​ണ് ഈ ​​സം​​വി​​ധാ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ സ്കൂ​​ളി​​ലെ പ്രൈ​​മ​​റി, ഹൈ​​സ്കൂ​​ൾ, ഹ​​യ​​ർ സെ​​ക്ക​​ൻ​​ഡ​​റി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യി നി​​ർ​​മി​​ച്ച​​ത്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Water purification and sewage disposal systems are in place.
