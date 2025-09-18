Begin typing your search above and press return to search.
    കാമറയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് നടപ്പാതയിലൂടെ

    കാമറയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നത് നടപ്പാതയിലൂടെ
    പ​ട​നി​ല​ത്ത് കാ​മ​റ​യി​ൽ​പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​ത്ത ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്രി​ക​ർ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്നു

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ​ട​നി​ല​ത്ത് റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​ത്ത ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് കാ​മ​റ സ്ഥാ​പി​ച്ച ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ്ഥി​ര​മാ​യി ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പോ​യ​തി​നാ​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലെ സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡി​ന് കു​റു​കെ ഇ​രു ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂം ​സ്ഥാ​പി​ച്ച കാ​മ​റ​ക​ൾ ആ​ണ് ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​ത്. ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​രു​തെ​ന്ന് ചി​ല ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞാ​ലും കേ​ൾ​ക്കാ​റി​ല്ല.

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന​ത്. പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലേ​ക്കാ​ണ് കാ​മ​റ​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങാ​തെ വ​രു​ന്ന ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വ​ലി​യ അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു. ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ചോ മ​റ്റോ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ടു​മെ​ന്ന് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എ​സ്. കി​ര​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

