Madhyamam
    Kunnamangalam
    Kunnamangalam
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:56 AM IST

    പ​തി​മം​ഗ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണം; 1.9 ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു

    സ​മീ​പ​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മം
    Kunnamangalam
    മോഷ്ടാവിന്‍റെ ദൃശ്യം

    Listen to this Article

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: പ​തി​മം​ഗ​ല​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ വ​ൻ മോ​ഷ​ണം. ചെ​റി​യാം​പു​റ​ത്ത് ത​ടാ​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. 1,90,000 രൂ​പ ക​വ​ർ​ന്നു. അ​ടു​ക്ക​ള ഭാ​ഗ​ത്തെ ഗ്രി​ല്ലും വാ​തി​ലും പൊ​ളി​ച്ചാ​ണ് മോ​ഷ്‌​ടാ​വ് അ​ക​ത്തു​ക​യ​റി​യ​ത്. വീ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ വി​ദേ​ശ​ത്താ​ണ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12നും ​തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലി​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​യും ഇ​ള​യ മ​ക​ളും മു​ക​ൾ​നി​ല​യി​ലെ റൂ​മി​ലും മ​റ്റ് ര​ണ്ടു​മ​ക്ക​ൾ താ​ഴെ റൂ​മി​ലു​മാ​ണ് കി​ട​ന്ന​ത്. ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ കി​ട​ന്ന റൂ​മൊ​ഴി​കെ മു​ഴു​വ​ൻ റൂ​മി​ലും മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​യ​റി അ​ല​മാ​ര​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​റ്റും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ട നി​ല​യി​ലാ​ണ്.

    വീ​ട്ടു​കാ​ർ പു​ല​ർ​ച്ച എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി​യി​ൽ മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച മോ​ഷ്ടാ​വ് പോ​കു​ന്ന ദൃ​ശ്യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഡോ​ഗ് സ്ക്വാ​ഡും വി​ര​ല​ട​യാ​ള വി​ദ​ഗ്ധ​രും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ​ത്താ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​വ് ക​യ​റു​ന്ന​തി​ന്റെ ഏ​താ​ണ്ട് ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​മ്പ്‌ പ​തി​മം​ഗ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ​യു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു വീ​ട്ടി​ൽ മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മം ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നും മോ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​വി​ടെ മോ​ഷ​ണ​ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും അ​തേ മോ​ഷ്ടാ​വ് സാ​ത്താ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നി​ഗ​മ​നം. എ​സ്.​ഐ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ എ​സ്.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ വി​ജേ​ഷ്, വി​പി​ൻ, സി.​പി.​ഒ ശ്യാം​രാ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    Girl in a jacket

