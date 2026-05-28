Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKunnamangalamchevron_rightനീ​തി തേ​ടി​യു​ള്ള...
    Kunnamangalam
    Posted On
    date_range 28 May 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 8:59 AM IST

    നീ​തി തേ​ടി​യു​ള്ള ഹ​ർ​ഷി​ന​യു​ടെ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​പ്പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​യി ദ​മ്പ​തി​ക​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    നീ​തി തേ​ടി​യു​ള്ള ഹ​ർ​ഷി​ന​യു​ടെ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​പ്പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​യി ദ​മ്പ​തി​ക​ളും
    cancel
    camera_alt

    ഹ​ർ​ഷി​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല സ​ത്യാ​ഗ്ര​ഹ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്തും തൗ​ഹീ​ദ

    അ​ൻ​വ​റും (ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: പ്ര​സ​വ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കി​ടെ വ​യ​റ്റി​ൽ ക​ത്രി​ക കു​ടു​ങ്ങി ദു​രി​തം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച കെ.​കെ. ഹ​ർ​ഷി​ന​യു​ടെ നീ​തി തേ​ടി​യു​ള്ള സ​മ​ര​ത്തി​ൽ മു​ന്ന​ണി​പ്പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​യി ദ​മ്പ​തി​ക​ളും. 2023 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഹ​ർ​ഷി​ന ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം സ​മ​രം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ​യും. കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം ആ​ന​പ്പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ഇ.​പി. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്-​തൗ​ഹീ​ദ അ​ൻ​വ​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​ണ് ഹ​ർ​ഷി​ന​ക്കൊ​പ്പം പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​രെ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത്. 2023 മേ​യ് മാ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട സ​ത്യാ​ഗ്ര​ഹ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ 104 ദി​വ​സം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​നു മു​ന്നി​ലെ സ​മ​ര​പ​ന്ത​ലി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ​ർ ര​ണ്ടു പേ​രും. ഇ.​പി. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് സ​മ​ര സ​മി​തി​യു​ടെ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും തൗ​ഹീ​ദ അ​ൻ​വ​ർ ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​റും ആ​ണ്.

    പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ത​ള്ളി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഡി.​എം.​ഒ ഓ​ഫി​സ് ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കു​ക​യും അ​റ​സ്റ്റ് വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​ൽ ഇ​വ​ർ ര​ണ്ടു പേ​രും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫി​സ് മാ​ർ​ച്ചി​ലും ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് മാ​ർ​ച്ചി​ലും നേ​തൃ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. 104 ദി​വ​സം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ തൗ​ഹീ​ദ​യു​ടെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും പ​ങ്ക് വ​ലു​താ​ണ്. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫി​സ് മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ത​ല​ക​റ​ങ്ങി വീ​ണ ഹ​ർ​ഷി​ന​യെ ബീ​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത​ത് തൗ​ഹീ​ദ​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ ഹ​ർ​ഷി​ന ന​ട​ത്തി​യ സ​മ​ര​ത്തി​ൽ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് ആ​ദ്യാ​വ​സാ​നം വ​രെ സ​മ​ര സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​വ​സാ​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ മാ​തൃ​ശി​ശു സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഓ​ഫി​സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ആ​യി ചു​മ​ത​ല ഏ​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്തും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഹ​ർ​ഷി​ന​യോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ട ഹ​ർ​ഷി​ന​യു​ടെ നീ​തി​ക്കാ​യു​ള്ള സ​മ​ര​ത്തി​ൽ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ അ​വ​രോ​ടൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kozhikode Medical CollegeharshinaHarshina casekk harshinaKozhikode
    News Summary - The couple are frontline fighters in Harshina's fight for justice
    Similar News
    Next Story
    X