    3 Oct 2025 7:43 AM IST
    3 Oct 2025 7:43 AM IST

    കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം; പൊലീസ് ബസ് തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവറെ പിടികൂടി

    കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം; പൊലീസ് ബസ് തടഞ്ഞ് ഡ്രൈവറെ പിടികൂടി
    ബസ് ഡ്രൈവർ ഷ​വി​ൻ ലാ​ൽ

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ കൈ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് 6.10നാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​തി​രു​വ​മ്പാ​ടി റൂ​ട്ടി​ലോ​ടു​ന്ന ബ​സ് വ​യ​നാ​ട് റോ​ഡ് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തി പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ സൗ​ത്ത് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഗോ​പു​രം വീ​ട്ടി​ൽ കെ. ​ഷ​വി​ൻ ലാ​ലി​ന്റെ (33) കൈ​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ബ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ർ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​താ​യി സം​ശ​യി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ നി​ധി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ക​ഞ്ചാ​വ് പാ​ള​യ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യി വാ​ങ്ങി​യ​താ​ണെ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രേ​ഡ് എ​സ്.​ഐ ടി. ​ബൈ​ജു, എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ വി​പി​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Police stop bus, arrest driver for ganja use
