Madhyamam
    Kunnamangalam
    Kunnamangalam
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:11 AM IST

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ത്ത് ‘ല​ഘു മേ​ഘ​വി​സ്‌​ഫോ​ട​നം’; ല​​ഭി​​ച്ച​​ത് 89.60 മി​​ല്ലി​​മീ​​റ്റ​​ർ മ​​ഴ

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ത്ത് ‘ല​ഘു മേ​ഘ​വി​സ്‌​ഫോ​ട​നം’; ല​​ഭി​​ച്ച​​ത് 89.60 മി​​ല്ലി​​മീ​​റ്റ​​ർ മ​​ഴ
    Listen to this Article

    കു​​ന്ദ​​മം​​ഗ​​ലം: ക​​ഴി​​ഞ്ഞ​​ദി​​വ​​സം പെ​​യ്ത ക​​ന​​ത്ത​​മ​​ഴ കു​​ന്ദ​​മം​​ഗ​​ല​​ത്ത് ല​​ഘു മേ​​ഘ​​വി​​സ്‌​​ഫോ​​ട​​ന​​മാ​​യി. തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച കു​​ന്ദ​​മം​​ഗ​​ല​​ത്തും പ​​രി​​സ​​ര പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും മി​​ന്ന​​ലോ​​ട് കൂ​​ടി​​യ ശ​​ക്ത​​മാ​​യ മ​​ഴ ല​​ഭി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. സി.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​ആ​​ർ.​​ഡി.​​എ​​മ്മി​​ൽ നി​​ന്ന് ല​​ഭി​​ച്ച ഡേ​​റ്റ പ്ര​​കാ​​രം തി​​ങ്ക​​ളാ​​ഴ്ച കു​​ന്ദ​​മം​​ഗ​​ല​​ത്ത് 89.60 മി​​ല്ലി​​മീ​​റ്റ​​ർ മ​​ഴ ല​​ഭി​​ച്ചു. വൈ​​കീ​​ട്ട് 4.45നും 5.45​​നും ഇ​​ട​​ക്ക് ഏ​​താ​​ണ്ട് 50 മി​​ല്ലി​​മീ​​റ്റ​​ർ (അ​​ഞ്ച് സെ​​ന്റി​​മീ​​റ്റ​​ർ) മ​​ഴ ല​​ഭി​​ച്ചി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്ന് സി.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​ആ​​ർ.​​ഡി.​​എം ശാ​​സ്ത്ര​​ജ്ഞ അ​​നി​​ല അ​​ല​​ക്‌​​സ് പ​​റ​​ഞ്ഞു. ഇ​​തി​​നെ ല​​ഘു മേ​​ഘ​​വി​​സ്‌​​ഫോ​​ട​​ന​​മാ​​യി ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കാം.

    ഒ​​രു​​മ​​ണി​​ക്കൂ​​ർ നേ​​രം​​കൊ​​ണ്ട് ഒ​​രു​​പ്ര​​ദേ​​ശ​​ത്ത് അ​​ഞ്ച് സെ​​ന്റി​​മീ​​റ്റ​​ർ മ​​ഴ ല​​ഭി​​ച്ചാ​​ൽ ല​​ഘു മേ​​ഘ​​വി​​സ്‌​​ഫോ​​ട​​ന​​വും 10 സെ​​ന്റി​​മീ​​റ്റ​​ർ മ​​ഴ ല​​ഭി​​ച്ചാ​​ൽ മേ​​ഘ​​വി​​സ്‌​​ഫോ​​ട​​ന​​വു​​മാ​​യാ​​ണ് ക​​ണ​​ക്കാ​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ദി​​വ​​സ​​ത്തെ ക​​ന​​ത്ത​​മ​​ഴ​​യി​​ൽ കു​​ന്ദ​​മം​​ഗ​​ല​​ത്തും പ​​രി​​സ​​ര പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലും വ​​ലി​​യ രീ​​തി​​യി​​ൽ വെ​​ള്ള​​ക്കെ​​ട്ട് രൂ​​പ​​പ്പെ​​ട്ടി​​രു​​ന്നു. വെ​​ള്ളം കു​​ത്തി​​യൊ​​ലി​​ച്ച്‌ റോ​​ഡി​​ലും മ​​റ്റും ക​​ല്ലു​​ക​​ളും ച​​ളി​​യും അ​​ടി​​ഞ്ഞു​​കൂ​​ടി. ആ​​ന​​പ്പാ​​റ-​​വി​​രു​​പ്പി​​ൽ റോ​​ഡി​​ൽ മ​​തി​​ൽ ഇ​​ടി​​ഞ്ഞു. പ​​ല​​യി​​ട​​ത്തും വീ​​ടി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ ച​​ളി അ​​ടി​​ഞ്ഞു​​കൂ​​ടി. ചൊ​​വ്വാ​​ഴ്ച​​യും കു​​ന്ദ​​മം​​ഗ​​ല​​ത്ത് ശ​​ക്ത​​മാ​​യ മ​​ഴ ല​​ഭി​​ച്ചു.

    News Summary - 'Minor cloudburst' in Kundamangalam; 89.60 mm of rain received
