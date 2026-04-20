    Posted On
    date_range 20 April 2026 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 20 April 2026 10:24 AM IST

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം -വി​ജ​യം നേ​രി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ എ​ന്ന് ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം -വി​ജ​യം നേ​രി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ എ​ന്ന് ഇ​രു മു​ന്ന​ണി​ക​ളും
    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം : ക​ന​ത്ത മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷം പെ​ട്ടി​യി​ൽ വീ​ണ വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ. വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് വ​ലി​യ മാ​ർ​ജി​നി​ൽ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്‌ 3000 വോ​ട്ടി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​ണ് വി​ജ​യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ 4000ത്തോ​ളം വോ​ട്ടി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​ളി​ങ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നേ​ക്കാ​ൾ 14,816 വോ​ട്ട് ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​ധി​കം പോ​ൾ ചെ​യ്തു. ഈ ​വോ​ട്ടു​ക​ൾ ഏ​റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ലീ​ഡ് നേ​ടി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. എ​ന്നാ​ൽ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പി.​ടി.​എ. റ​ഹീ​മി​ന്റെ ജ​ന​കീ​യ​ത​യും ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. 23,251 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് 2024ലെ ​ലോ​ക്സ​ഭ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ലീ​ഡ്. അ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക്സ​ഭ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന്റെ സാ​ഹ​ച​ര്യം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ന​ട​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് വ്യ​ക്ത​മാ​യ മേ​ൽ​ക്കൈ നേ​ടി. 9,407 വോ​ട്ടി​ന്റെ ലീ​ഡാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യ​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പി.​ടി.​എ. റ​ഹീം 10,276 വോ​ട്ടി​നാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ക​ണ​ക്ക് കൂ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം 3,000ലേ​റെ വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റു​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 3,500 വോ​ട്ടി​ന്റെ ലീ​ഡ് നേ​ടു​മെ​ന്നും മാ​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​രി​യ ലീ​ഡ് നേ​ടു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ശ​ക​ല​നം.

    ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം, പെ​രു​വ​യ​ൽ, പെ​രു​മ​ണ്ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഡ് നേ​ടു​മെ​ന്നും ഒ​ള​വ​ണ്ണ​യി​ൽ 4,000 വോ​ട്ടി​ന്റെ ലീ​ഡ് ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​രം​ഗം ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലീ​ഡ് 10,000 വ​രെ എ​ത്തി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ 5,000 വോ​ട്ടി​ന്റെ ലീ​ഡും ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം, മാ​വൂ​ർ, പെ​രു​വ​യ​ൽ, പെ​രു​മ​ണ്ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ലീ​ഡ് നേ​ടു​മെ​ന്നും ഒ​ള​വ​ണ്ണ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് 6000 വോ​ട്ട് വ​രെ ലീ​ഡ് നേ​ടു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് വ​ലി​യ വോ​ട്ടു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ 35,000-40,000വ​രെ വോ​ട്ട് നേ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. മ​ണ്ഡ​ലം വീ​ണ്ടും ചു​വ​ക്കു​മോ എ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ്‌ വി​ജ​യി​ക്കു​മോ എ​ന്നും മെ​യ് നാ​ലി​ന് അ​റി​യാം.

    TAGS:Local Newsconstituencykundamangalamassembly electionKozhikode
    News Summary - Kundamangalam - Both the leading candidates are on the winning margin
