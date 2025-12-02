Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKunnamangalamchevron_rightഒടുവിൽ അധികൃതരുടെ...
    Kunnamangalam
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 11:30 AM IST

    ഒടുവിൽ അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ; നാട്ടുകാർക്ക് ആശ്വാസം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒടുവിൽ അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ; നാട്ടുകാർക്ക് ആശ്വാസം
    cancel
    camera_alt

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം മു​ക്കം റോ​ഡി​ൽ എ​ട​ക്ക​ണ്ടി​യി​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് പൊ​ട്ടി​യ ജ​ൽ​ജീ​വ​ൻ പൈ​പ്പ് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    കുന്ദമംഗലം: അഗസ്ത്യൻമൂഴി-കുന്ദമംഗലം സംസ്ഥാന പാതയിൽ എടക്കണ്ടിയിൽ ഭാഗത്ത് പൊട്ടിയ ജൽജീവൻ പൈപ്പ് ഒടുവിൽ അധികൃതർ നന്നാക്കി. പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം ആഴ്ചകളോളം റോഡിലൂടെ ഒഴുകിയുണ്ടായ നാട്ടുകാരുടെ ദുരിതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ‘മാധ്യമം’ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു. ശേഷമാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടപെടലുണ്ടായത്. നാട്ടുകാർ പലതവണ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

    ഈ ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം റോഡിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് നിത്യ സംഭവമാണ്. സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം തൊട്ടടുത്ത പുൽപ്പറമ്പിൽ-തേവർക്കണ്ടി റോഡിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഇത് ഈ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രദേശവാസികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏറെ ദുരിതം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അടിക്കടി ഇവിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നതാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത്. നന്നാക്കിയ പൈപ്പ് ഇനിയും പൊട്ടില്ലെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kunnamangalamdrinking water pipesWater pipe burst
    News Summary - Finally, the authorities intervened; relief for the locals
    Similar News
    Next Story
    X