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    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ൽ വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ടം; ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

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    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു
    അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ൽ വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ടം; ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
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    ക​ള​രി​ക്ക​ണ്ടി​യി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ൽ വീ​ടി​ന്റെ ചു​മ​ർ ത​ക​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ൽ വ്യാ​പ​ക നാ​ശ​ന​ഷ്ടം. ക​ള​രി​ക്ക​ണ്ടി​യി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ഓ​ടെ​യാ​ണ് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ത്ത് വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​യും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. വീ​ടി​ന്റെ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ പാ​ൽ പാ​ത്രം എ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​യ​സ​മ​യം ചെ​റു​പൈ​ക്കാ​ട്ട് ഗീ​ത (60)ക്ക് ​മു​ഖ​ത്ത് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. വീ​ട്ടി​ലെ മോ​ട്ടോ​റി​ന്റെ സ്വി​ച്ച് ബോ​ർ​ഡ് ക​ത്തി തെ​റി​ച്ച്‌ അ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് പ​തി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്.

    ക​ള​രി​ക്ക​ണ്ടി ഒ​ഴി​യി​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത് ചേ​നോ​ത്ത് സ​ജീ​വ​ന്റേ​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ലോ​ളം വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ പ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വീ​ടി​ന്റെ ചു​മ​ർ ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യി. ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ ഭൂ​മി കു​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​യ​താ​യി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ടു​ക​ളി​ലെ വ​യ​റി​ങ് ക​ത്തി ന​ശി​ക്കു​ക​യും മോ​ട്ടോ​ർ ക​ത്തി​പ്പോ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മെ​യി​ൻ സ്വി​ച്ച് ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. ഫാ​ൻ, ലൈ​റ്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കേ​ടാ​യി. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ത്തി വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചു.

    വൈ​ദ്യു​തി വ​ന്നാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളു എ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് സി.​വി.​സം​ജി​ത്ത്, വി​ക​സ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ടി.​കെ. ഹി​തേ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ടു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

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    News Summary - damages in lightning
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