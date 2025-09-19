Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKunnamangalamchevron_rightകാൽപ്പന്തുകളിയെ...
    Kunnamangalam
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 3:19 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 3:19 PM IST

    കാൽപ്പന്തുകളിയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ചന്ദ്രൻ ഓർമയായി

    text_fields
    bookmark_border
    Chandran (standing, far left) wearing a jersey on the field
    cancel
    camera_alt

    ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ജ​ഴ്‌​സി​യ​ണി​ഞ്ഞ് ച​ന്ദ്ര​ൻ (നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ഇ​ട​ത്തേ​യ​റ്റം)

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം : ഫു​ട്ബാ​ൾ ജീ​വി​ത​മാ​ക്കി​യ ചെ​ത്തു​ക​ട​വ് പു​തു​ശ്ശേ​രി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ച​ന്ദ്ര​ൻ എ​ന്ന ചാ​ർ​ളി ഓ​ർ​മ​യാ​യി. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​സാ​മാ​ന്യ പ​ന്ത​ട​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ചാ​ർ​ളി​യാ​യ​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ത്തും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലും ച​ന്ദ്ര​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 1980ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ന്ദ്ര​ന്റെ ഫു​ട്ബാ​ളി​ലെ അ​ര​ങ്ങേ​റ്റം. അ​ന്ന​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ക്ല​ബ് ആ​യ സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ചെ​ത്തു​ക​ട​വി​നു​വേ​ണ്ടി ന​യ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ട് പ്ര​തി​ഭ വ​ലി​യ​പൊ​യി​ൽ, സാ​ന്റോ​സ് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം, സ​രി​ല​യ, ഇ​ൻ​ഡി​പെ​ൻ​ഡ​ൻ​സ് ക്ല​ബ്, കെ.​ആ​ർ.​എ​സ്, യ​ങ് ഇ​ന്ത്യ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ച്ചു. വെ​റ്റ​റ​ൻ ലീ​ഗി​ലും ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചെ​ത്തു​ക​ട​വി​ലു​ള്ള ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മി​നി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ളും ബൂ​ട്ടും വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​ത്തു​ക​ട​വ് ച​ന്ദ്ര​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ല​ത്ത് സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി. ​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ജി പു​ൽ​ക്കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ൻ തി​രു​വ​ല​ത്ത്, ലീ​ന വാ​സു​ദേ​വ​ൻ, ബാ​ബു നെ​ല്ലൂ​ളി, എം.​എം. സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സി.​വി. സം​ജി​ത്ത്, സി. ​യൂ​സ​ഫ്, ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം, നി​യാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, പി.​പി. ഷി​നി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ടാ​ളി​യി​ൽ, കെ. ​കാ​ദ​ർ, അ​സൈ​ൻ പ​ന്തീ​ർ​പാ​ടം, സ​ജീ​വ​ൻ, മൂ​സ​ക്കോ​യ, വി​ന​യ​കു​മാ​ർ, കെ.​ടി. നി​തി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സെ​വ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ സീ​നി​യ​ർ കോ​ച്ചാ​യ ച​ന്ദ്ര​ൻ ചെ​ത്തു​ക​ട​വി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. നി​യാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹൈ​മി​ൻ നീ​ലാ​റ​മ്മ​ൽ, ന​വാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, കാ​ദ​ർ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം, ഷൈ​ജു താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, സ​ലാം കാ​ര​ന്തൂ​ർ, സു​നി​ൽ​ദാ​സ് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം, നൗ​ഫ​ൽ ബ​ഷീ​ർ, എ​ൻ.​പി. ഫാ​സി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മൂ​സ​ക്കോ​യ പെ​രി​ങ്ങ​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:footballchandrantournamentpudusherikkadav
    News Summary - Chandran, who took football to heart, is remembered.
    Similar News
    Next Story
    X