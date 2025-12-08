Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kunnamangalam
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:33 PM IST

    സൈ​ക്കി​ളി​ൽ കോ​ളാ​മ്പി​ കെ​ട്ടി ഒ​രു ‘നൊ​സ്റ്റാ​ൾ​ജി​ക്’ പ്ര​ചാ​ര​ണം

    സൈ​ക്കി​ളി​ൽ കോ​ളാ​മ്പി​ കെ​ട്ടി ഒ​രു 'നൊ​സ്റ്റാ​ൾ​ജി​ക്' പ്ര​ചാ​ര​ണം
    അ​ബൂ​ക്ക സൈ​ക്കി​ളി​ൽ കോ​ളാ​മ്പി​ കെ​ട്ടി പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ

    Listen to this Article

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വേ​റി​ട്ട പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി അ​ബൂ​ക്ക എ​ന്ന അ​ബു ക​ള​രി​ക്ക​ണ്ടി. കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലി​ജി പു​ൽ​ക്കു​ന്നു​മ്മ​ൽ വീ​ണ്ടും ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന പ​ട​നി​ലം ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ക്ക​യു​ടെ ഒ​റ്റ​യാ​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണം.

    സൈ​ക്കി​ളി​ൽ കോ​ളാ​മ്പി മൈ​ക്ക് കെ​ട്ടി, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​സ്റ്റ​റു​മാ​യി നാ​ടാ​കെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ബൂ​ക്ക. പ​ഴ​യ കാ​ല​ത്ത് ഇ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് കാ​ണാ​ൻ​കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ചാ​ര​ണം. പു​തു​ത​ല​മു​റ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​ത്ഭു​ദ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പ​ണ്ട് സൈ​ക്കി​ളി​ൽ കോ​ളാ​മ്പി കെ​ട്ടി റാ​ന്ത​ൽ വി​ള​ക്കു​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ രീ​തി​ക​ൾ ഓ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​ഴ​യ​കാ​ല നാ​ട​ക​ന​ട​ൻ​കൂ​ടി​യാ​ണ് അ​ബൂ​ക്ക.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ചാ​ര​ണം ക​ണ്ട് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ വി​നി​ലാ​ൽ പി​ലാ​ശ്ശേ​രി ഫോ​ട്ടോ പ​ക​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ അ​ബൂ​ക്ക നാ​ട്ടി​ലാ​കെ വൈ​റ​ലാ​യി. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും അ​ബൂ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണം ആ​വേ​ശ​മാ​യി. നാ​ട്ടി​ൽ കൂ​ലി​പ്പ​ണി എ​ടു​ത്ത് ജീ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ അ​നു​ഭാ​വി​കൂ​ടി​യാ​യ അ​ബൂ​ക്ക.

    TAGS:calicutElection Newskunnamangalam news
    News Summary - A 'nostalgic' campaign by tying a necklace to a bicycle
