Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKoyilandychevron_rightപി​ക് അ​പ് ലോ​റി...
    Koyilandy
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 9:29 AM IST

    പി​ക് അ​പ് ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    പി​ക് അ​പ് ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞ് യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    cancel
    camera_alt

    ബൈപാസിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പിക് അപ് വാൻ

    Listen to this Article

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: ബൈ​പാ​സി​ല്‍ പി​ക് അ​പ് ലോ​റി മ​റി​ഞ്ഞു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ വി​യ്യൂ​ർ പു​ളി​യ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. നെ​ല്ലൂ​ളി​ത്താ​ഴെ​യി​ലെ ബൊ​ളീ​വി​യ​ന്‍സ് നാ​സി​ക് ഡോ​ള്‍ സം​ഘ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടു​പേ​രാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​ത്. വൈ​ഷ്ണ​വ് (18), അ​ഭി​ന​വ് (22), അ​ഭി​ന​ന്ദ് (17), ആ​കാ​ശ് (21), അ​തു​ല്‍ (18), അ​ഭി​ജി​ത്ത് (22), അ​ശ്വ​ന്ത് (21), ആ​ദി​ത്യ​ന്‍ (21) എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. മു​ത്താ​മ്പി-​അ​രി​ക്കു​ളം റോ​ഡി​ലെ അ​ണ്ട​ര്‍പാ​സി​ന് മു​ക​ളി​ല്‍വെ​ച്ച് ഇ​വ​ര്‍ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച പി​ക്ക​പ്പ് ലോ​റി മ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ഭി​ന​ന്ദ്, അ​തു​ല്‍, ആ​ദി​ത്യ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. മ​റ്റു​ള്ള അ​ഞ്ചു പേ​രെ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് മാ​റ്റി. മൂ​ന്നു​പേ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ഒ​രാ​ളു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണ്. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ര​ക്ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kozhikkodeAccident Newspickup van
    News Summary - Youth injured after pickup truck overturns
    Similar News
    Next Story
    X