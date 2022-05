പുത്തനറിവുകൾ പകർന്നു കളിയാട്ടത്തിനു തിരശ്ശീല വീണു

cancel camera_alt ക​ളി​യാ​ട്ട​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​റി​വ് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി പൂ​ക്കാ​ട് ക​ലാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ 'ക​ളി​യാ​ട്ടം' സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​റു ദി​വ​സം നീ​ണ്ട പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 400ഓ​ളം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്യാ​മ്പി​ന്‌ അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ തി​യ​റ്റ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ, മു​ടി​യേ​റ്റ്, ശീ​ത​ങ്ക​ൻ തു​ള്ള​ൽ, ക​ഥ​ക​ളി, താ​യ​മ്പ​ക, നൃ​ത്ത ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കൊ​ച്ചു കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ കു​ട്ടി​ക്ക​ളി​യാ​ട്ടം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ചേ​മ​ഞ്ചേ​രി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​തി കി​ഴ​ക്ക​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​കെ. രാ​ഘ​വ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ക്യാ​മ്പ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എ.​കെ. ര​മേ​ശ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മ​നോ​ജ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, എ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പ് അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി. വ​ർ​ക്കി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി.​വി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ. ​ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. അ​ശോ​ക​ൻ കോ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​നി​ൽ തി​രു​വ​ങ്ങൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

The 'kaliyattam' of the Pookat kalalayam has come to an end