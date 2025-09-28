Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKoyilandychevron_rightബസ് ടിപ്പറിലിടിച്ച്...
    Koyilandy
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:47 AM IST

    ബസ് ടിപ്പറിലിടിച്ച് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​യി
    bus accident
    cancel
    camera_alt

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട ബ​സ്

    Listen to this Article

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ കോ​ര​പ്പു​ഴ പാ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പം സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സും ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​രെ വി​വി​ധ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​മ​ൽ, രാ​ഹു​ൽ, കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഹോ​ളി മാ​താ ബ​സാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട്, ക​ല്ല് ക​യ​റ്റി പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ടി​പ്പ​റി​ലി​ടി​ച്ച ശേ​ഷം സ​മീ​പ​ത്തെ മ​തി​ലി​ലി​ടി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഓ​മ്നി വാ​നും ത​ക​ർ​ന്നു. ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഡ്രൈ​വ​റെ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷ സേ​ന​യെ​ത്തി​യാ​ണ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​യി. പൊ​ലീ​സെ​ത്തി​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local NewskoyilandiAccident NewsRoad Accident
    News Summary - Several injured in bus and tipper accident
    Similar News
    Next Story
    X