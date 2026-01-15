Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKoyilandychevron_rightസ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്...
    Koyilandy
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 8:31 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:31 PM IST

    സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് അംഗങ്ങൾ സംസ്കാര പാലിയേറ്റീവ് സന്ദർശിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് അംഗങ്ങൾ സംസ്കാര പാലിയേറ്റീവ് സന്ദർശിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: പാലിയേറ്റീവ് ദിനത്തിൽ നമ്പ്രത്തുകര യു.പി സ്കൂൾ സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് യൂനിറ്റംഗങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം സംസ്കാര സന്ദർശിച്ചു. സ്നേഹോപഹാരമായി വാക്കറുകൾ കൈമാറി.

    ചടങ്ങിൽ ചെയർമാൻ ശങ്കരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൺവീനർ മൊയ്‌ദീൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് ഹെഡ് മിസ്ട്രെസ് സുഗന്ധി ടീച്ചർ എസ്.എം. ഷാന കെ.പി, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സൗമിനി പി.എം. രാധാകൃഷ്ണൻ, സി. സിദ്ദിഖ്, പി.കെ. കവിത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    പാലിയേറ്റീവിനെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്ന് പ്രശാന്ത് പി. ക്ലാസ് നയിച്ചു. ജി.സി. സുജില പി.എം നന്ദി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:palliative careScouts and Guides
    News Summary - Scout and Guide members visited Palliative
    Similar News
    Next Story
    X