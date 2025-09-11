Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKoyilandychevron_rightനാ​ട​ൻ വാ​റ്റ്;...
    Koyilandy
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 10:56 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 10:56 AM IST

    നാ​ട​ൻ വാ​റ്റ്; ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ഹ​രി​യു​ടെ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ട​ൻ വാ​റ്റി​ന് ഒ​രു കു​പ്പി​ക്ക് 800 മു​ത​ൽ 1000 രൂ​പ വ​രെ​
    Representation image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ നാ​ട​ൻ വാ​റ്റ് വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്നു. എ​ക്സൈസിനെ​യും പൊ​ലി​സി​നെ​യും നോ​ക്കു കു​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് വാ​റ്റ് വ്യാ​പാ​രം സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മു​മ്പ് വാ​റ്റ് വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ചേ​ങ്ങോ​ട്ടു​കാ​വ്, ചേ​മ​ഞ്ചേ​രി, കീ​ഴ​രി​യൂ​ർ ഊ​ര​ള്ളൂ​ർ, ന​ടു​വ​ത്തൂ​ർ, കോ​യി​ത്തു​മ്മ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ വാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി​ക​ളും പൊ​ലീ​സും ഇ​ട​പെ​ട്ട് ഇത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നാ​ട​ൻ വാ​റ്റി​ന് ഒ​രു കു​പ്പി​ക്ക് 800 മു​ത​ൽ 1000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് വി​ല. ക​ല്യാ​ണം, പി​റ​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷം, വീ​ട് വാ​ർ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ് ഇ​വ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ട​ക​ക്ക് എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. ഇ​തി​നാ​യി വാ​ട​ക​ക്ക് പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ക​ട​ക​ളും അ​ന​വ​ധി​യാ​ണ്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വ​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചു ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി താ​ലൂ​ക്ക് ഓ​ഫി​സി​ൽ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​റു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി വാ​റ്റി​നെ​തി​രെ ജ​ന​കീ​യ ക​മ്മി​റ്റി വി​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ​വ​ർ ത​ന്നെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വാ​റ്റു​കാ​ർ​ക്കും ല​ഹ​രി വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മു​ൻ​കൂ​ട്ടി വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കും. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ റെ​യ്ഡു​ക​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrugsvillagesLocal made liquar
    News Summary - Native VAT; Villages in the grip of Drugs
    Similar News
    Next Story
    X