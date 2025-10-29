Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koyilandy
    29 Oct 2025 12:13 PM IST
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം; ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ധ​ർ​ണ ഇ​ന്ന്
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത നി​ർ​മാ​ണം; ആ​ശ​ങ്ക​യോ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ
    ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള റോ​ഡ് പൊ​ളി​ച്ചുനീ​ക്കു​ന്നു

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും തി​രു​വ​ങ്ങൂ​രി​ലെ അ​ണ്ട​ർ പാ​സി​ന്‍റെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്നു. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യും മേ​ല്‍നോ​ട്ട​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും കാ​ര​ണം കോ​ടി​ക​ള്‍ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച പാ​ത​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മാ​ണ്. തി​രു​വ​ങ്ങൂ​രി​ല്‍ നി​ർ​മി​ച്ച അ​ണ്ട​ര്‍പാ​സു​മാ​യി പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ആ​റു​വ​രി പാ​ത ഇ​തു​വ​രെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ടു വ​ര്‍ഷം മു​മ്പേ ഇ​വി​ടെ അ​ണ്ട​ര്‍പാ​സ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​താ​ണ്.

    ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ണ്ട​ര്‍പാ​സി​ന്റെ ഇ​രു​പു​റ​വു​മു​ള്ള പു​തി​യ പാ​ത​യി​ല്‍ നീ​ള​ത്തി​ൽ വി​ള്ള​ല്‍ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ഴ പെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ വ​ലി​യ സി​മ​ന്‍റ് സ്ലാ​ബു​ക​ൾ അ​ടു​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച, വി​ള്ള​ലി​ലൂ​ടെ വെ​ള്ളം മ​ണ്ണു​മാ​യി ക​ല​ർ​ന്ന്, സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ലാ​ണ് കു​ത്തി​യൊ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ണ് അ​ലി​ഞ്ഞു ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ല്ലാ​തെ അ​ടു​ക്കി​യ ട​ൺ ക​ണ​ക്കി​ന് ഭാ​ര​മു​ള്ള സ്ലാ​ബു​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ പ​തി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക.

    വി​ള്ള​ൽ വ​ന്ന ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡി​ന്‍റെ ഭാ​ഗം എ​ന്‍.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ സു​ര​ക്ഷാ വി​ഭാ​ഗം പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക​യും വി​ള്ള​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ണ്ട​ര്‍പാ​സി​ന് ഇ​രു പു​റ​വു​മാ​യി സി​മ​ന്റ് സ്ലാ​ബ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച റോ​ഡ് പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി വീ​ണ്ടും പു​തു​ക്കി​പ്പ​ണി​യാ​ൻ ക​രാ​ര്‍ ക​മ്പ​നി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്. അ​ണ്ട​ര്‍പാ​സി​ന്റെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത്, കെ​ട്ടി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ റോ​ഡാ​ണ് 30 മീ​റ്റ​റോ​ളം നീ​ള​ത്തി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ക്കി ഭാ​ഗം ഏ​ത് നി​മി​ഷ​വും ത​ക​ര്‍ന്നു​വീ​ഴു​മെ​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ​ര്‍വി​സ് റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തി​രു​വ​ങ്ങൂ​ര്‍ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഉ​പ​ജി​ല്ല ക​ലോ​ത്സ​വ​വും ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ക​ർ​ക്ക​ശ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ധ​ർ​ണ ന​ട​ക്കും. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ അ​ഡ്വ: എ​ൽ.​ജി. ലി​ജീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വ​കു​പ്പു​മ​ന്ത്രി​യും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​മെ​ല്ലാം നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ക​രാ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​യി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ടാ​ർ ഇ​ള​കി കു​ഴി​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

