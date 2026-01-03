Begin typing your search above and press return to search.
    ദേശീയപാത; കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ തകർന്നു വീണു

    ദേശീയപാത; കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ തകർന്നു വീണു
    തിരുവങ്ങൂരിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കുകൾ പൊട്ടി വീണപ്പോൾ 

    Listen to this Article

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി ന​ട​ക്കു​ന്ന തി​രു​വ​ങ്ങൂ​രി​ൽ അ​ടി​പ്പാ​ത​ക്ക് വ​ട​ക്കു​വ​ശം(​കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ഭാ​ഗം) കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ബ്ലോ​ക്കു​ക​ൾ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​യ​ർ പൊ​ട്ടി നി​ല​ത്തേ​ക്ക് പ​തി​ച്ചു.

    തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത് ആ​രും ഇ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ൻ അ​പ​ക​ടം ആ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു സ്ക്കൂ​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക്രി​സ്മ​സ് അ​വ​ധി ആ​യ​തി​നാ​ലും മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​വ​ധി ആ​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ളു​ക​ൾ പ​ള്ളി​യി​ൽ പോ​യി തി​രി​ച്ച് വ​രു​ന്ന​തി​ന് അ​ൽ​പം മു​മ്പാ​ണ് കു​റ്റ​ൻ സ്ലാ​ബ് ത​ക​ർ​ന്ന് വീ​ണ​ത് ഈ ​സ​മ​യം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി​ക്കും കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ഗ​ഡ്ക​രി ക്ക് ​നേ​രി​ട്ടും പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വ​ട​ക​ര എം. ​പി. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നേ​ര​ത്തെ പ​ണി​ത അ​ണ്ട​ർ​പാ​സ് തി​രു​വ​ങ്ങൂ​രി​ൽ പു​തു​ക്കി പ​ണി​യു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നു സ​മീ​പ​ത്താ​ണ് സ്ലാ​ബ് സ​ർ​വി​സ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ച്ച​ത്.

