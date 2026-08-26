Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKoyilandychevron_rightമൂ​ടാ​ടി...
    Koyilandy
    Posted On
    date_range 26 Aug 2026 7:29 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2026 7:29 AM IST

    മൂ​ടാ​ടി കെ​ല്‍ട്രോ​ണ്‍ ലൈ​റ്റി​ങ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ഇ​നി ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വി​ല്ലേ​ജ്’

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ന്ത്രി പി.കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഉദ്ഘാടനം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു
    മൂ​ടാ​ടി കെ​ല്‍ട്രോ​ണ്‍ ലൈ​റ്റി​ങ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ഇ​നി ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വി​ല്ലേ​ജ്’
    cancel

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: കെ​ല്‍ട്രോ​ണി​ന്റെ മൂ​ടാ​ടി ന​ന്തി ബ​സാ​റി​ലെ ലൈ​റ്റി​ങ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ യൂ​നി​റ്റി​നെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ആ​ധു​നി​ക ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കു​ന്ന ‘ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് വി​ല്ലേ​ജ്’ ആ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്ര​ഖാ​പ​നം വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റീ​വ് രം​ഗ​ത്ത് കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കെ​ല്‍ട്രോ​ണ്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര്‍ക്കും വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്ര​ദ​മാ​യ ഒ​ട്ടേ​റെ ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ യൂ​നി​റ്റി​ല്‍ നി​ര്‍മി​ക്കാ​നാ​കും. ഇ​തി​നാ​യി കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഫ​ണ്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ര്‍ണ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ഈ ​സം​രം​ഭം നാ​ടി​ന് വ​ലി​യ നേ​ട്ട​മാ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ഡ്വ. കെ. ​പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ര്‍ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ല്‍ എം.​പി മു​ഖ്യ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. മൂ​ടാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​പി. അ​ഖി​ല, പ​യ്യോ​ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ എ​ന്‍. ഷാ​ഹി​റ, തി​ക്കോ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഒ.​കെ. ഫൈ​സ​ല്‍, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം പി.​സി. ഷീ​ബ, പ​ന്ത​ലാ​യ​നി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, മി​നി തെ​ക്കേ​വീ​ട്ടി​ല്‍, കെ​ല്‍ട്രോ​ണ്‍ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ആ​ര്‍. ഹേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, ലൈ​റ്റി​ങ് ഡി​വി​ഷ​ന്‍ യൂ​നി ഹെ​ഡ് ശ്രീ​ജി​ത്ത് ശ​ശി​ധ​ര​ക്കു​റു​പ്പ്, വി​വി​ധ സ​ര്‍വി​സ് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ശ്ര​വ​ണ സ​ഹാ​യി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ അ​സി​സ്റ്റീ​വ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ഡി​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ര്‍പ്പ​റേ​ഷ​ന്റെ (കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ഡി.​സി) മൂ​ടാ​ടി​യി​ലു​ള്ള കെ​ല്‍ട്രോ​ണി​ല്‍, കൂ​ടു​ത​ല്‍ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​സി​സ്റ്റീ​വ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി വ്യ​വ​സാ​യ ക്ല​സ്റ്റ​റാ​യി മാ​റ്റാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ അ​ഞ്ചു കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 13 ഏ​ക്ക​റി​ല്‍ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന കെ​ല്‍ട്രോ​ണ്‍ ലൈ​റ്റി​ങ് ഡി​വി​ഷ​ന്റെ ഭൂ​മി​യും സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഫാ​ക്ട​റി പ്ലാ​ന്റ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഉ​ത്പാ​ദ​ന​ത്തി​ന​പ്പു​റം അ​ത്യാ​ധു​നി​ക മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര്‍ക്കും വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര്‍മി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:calicutkoyilandy
    News Summary - Moodadi Keltron Lighting Division is now ‘Electronic Village
    Similar News
    Next Story
    X