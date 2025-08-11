Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koyilandy
    Koyilandy
    Posted On
    11 Aug 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 11:55 AM IST

    ക​ട​ൽ​മാ​ക്രി​ക​ൾ വ​ല ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു; മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യും തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​വും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു
    ക​ട​ൽ​മാ​ക്രി​ക​ൾ വ​ല ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു; മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ
    കടൽമാക്രി കീറിയ വലകൾ തുന്നിക്കൂട്ടുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: ട്രോ​ളി​ങ് നി​രോ​ധ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ത്സ്യം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് ക​ടു​ത്ത വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ര്‍ത്തി ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി (പേ​ത്ത-​പ​വ​ര്‍ഫി​ഷ്) ശ​ല്യ​മേ​റു​ന്നു. മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം വ​ല​യി​ല്‍ അ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി​ക്കൂ​ട്ടം വ​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​ക​ട​ക്കാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൂ​ര്‍ച്ച​യേ​റി​യ പ​ല്ലു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ല ക​ടി​ച്ചു​കീ​റു​ക​യും വി​ല കൂ​ടി​യ വ​ല​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വ​ല​ക​ള്‍ക്ക് നാ​ശം സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം പി​ടി​കൂ​ടി​യ മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​തു​വ​ഴി പു​റ​ത്തു ചാ​ടു​മ്പോ​ള്‍ ഒ​ന്നും ല​ഭി​ക്കാ​തെ തി​രി​കെ വ​രേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടേ​ത്.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലും ക​ട​ലി​ലെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി​ക​ള്‍ വ​ര്‍ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള തീ​ര​ത്ത് മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​യും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സ​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു. ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി​ക​ള്‍ വ​ല​യി​ല്‍ കു​ട​ങ്ങി​യാ​ല്‍ ആ ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ല്‍നി​ന്ന് മ​റ്റു വ​ള്ള​ക്കാ​ര്‍ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ല​രും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി​ക​ള്‍ കൂ​ടി​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ഴ മാ​റി പ്ര​സ​ന്ന​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റ്-​സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ മാ​സ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന കാ​ല​ത്താ​ണ് ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി ശ​ല്യ​മു​ണ്ടാ​വു​ന്ന​ത്. ചെ​റു മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി​ക​ള്‍പെ​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഭ​ക്ഷ​ണാ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റി​ല്ല. പ​ത്തും പ​തി​ന​ഞ്ചും ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് ഓ​രോ ബോ​ട്ടു​കാ​രും വ​ഞ്ചി​ക്കാ​രും വ​ല വാ​ങ്ങു​ക. ഇ​വ ന​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ കീ​റി​യ ഭാ​ഗം തു​ന്നി​ച്ചേ​ര്‍ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ത​ന്നെ വ​ലി​യ തു​ക ചെ​ല​വു​വ​രും. വ​ലി​യ​തോ​തി​ല്‍ മീ​ന്‍ കി​ട്ടു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ന്ന​ത്. വ​ല മാ​റ്റാ​നും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ തൊ​ഴി​ല്‍ ന​ഷ്ട​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കും. എ​ന്നാ​ല്‍, മി​ക്ക​വ​രും ഇ​ന്‍ഷു​റ​ന്‍സ് പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​റി​ല്ല. ക​ട​ല്‍മാ​ക്രി ശ​ല്യം കാ​ര​ണം സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ടു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​ല​വി​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് പ​ഫ​ര്‍ മ​ത്സ്യ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ട്രോ​ളി​ങ് നി​രോ​ധ​ന​വും കാ​ല​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പും ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക​ട​ലി​ൽ പോ​കാ​ൻ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​തം ഇ​തോ​ടെ ക​ണ്ണീ​ർ​ക്ക​ട​ലാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    TAGS:koyilandyfishingKozhikode
