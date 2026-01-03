Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKoyilandychevron_rightതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി:...
    Koyilandy
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:50 AM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി: വേതനം ലഭിക്കാതെ നിരവധി പേർ

    text_fields
    bookmark_border
    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി: വേതനം ലഭിക്കാതെ നിരവധി പേർ
    cancel

    കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി: ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ജോ​ലി ചെ​യ്ത ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വേ​ത​നം കി​ട്ടി​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​രാ​തി. ജി​ല്ല - ബ്ലോ​ക്ക് -പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് വേ​ത​നം ന​ൽ​കി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ​രാ​തി.

    അ​തേ​സ​മ​യം പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ, ഫ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ദി​വ​സം ത​ന്നെ വേ​ത​നം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തെ​ന്ന് വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    മെ​ഷീ​ൻ ക​മീ​ഷ​നി​ങ്, ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ കി​റ്റ് നി​റ​യ്ക്ക​ൽ, ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ റി​സ​പ്ഷ​നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​വ​ർ, റൂ​ട്ട് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, സെ​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ, കൗ​ണ്ടി​ങ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ജോ​ലി​ക​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ട്രെ​യി​ന​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഇ​നി​യും വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത്.

    1500 മു​ത​ൽ 4000 വ​രെ​യാ​ണ് ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ജോ​ലി വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​മാ​ണ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ജോ​ലി​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ത​നം കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ ബാ​ക്കി വി​ഭാ​ഗം ഉ​ദ്ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    വേ​ത​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ടു​ന്ന തു​ക സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി ക​ണ​ക്ക് ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട​ന്നും, ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ചാ​ർ​ജ് ഉ​ള്ള ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തു​ക അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യ​മാ​വു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി.

    ഫ​ണ്ടി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് യ​ഥാ​ർ​ഥ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഫ​ണ്ട് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ വേ​ത​നം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് ബ്ലോ​ക്ക് ത​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജോ​ലി ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ വാ​ങ്ങി​യ​ത് കൊ​ണ്ട് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ​ണം എ​ത്തു​ക​യെ​ന്നാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രം.

    നേ​ര​ത്തെ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ വെ​ച്ചു​ത​ന്നെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വേ​ത​നം പ​ണ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച​ത്. ഊ​ണ് ഉ​റ​ക്ക​വും ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ൽ മു​ഴു​കി​യ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വേ​ത​നം ഉ​ട​ൻ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് .

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:calicutelection dutysalary pending
    News Summary - Election duty: Many people are not getting their salaries
    Similar News
    Next Story
    X