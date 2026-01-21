Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koolimadu
    Posted On
    21 Jan 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    21 Jan 2026 9:24 AM IST

    ഗതാഗത സംവിധാനത്തിന് നടപടിയില്ല; കൂളിമാട് അങ്ങാടിയിൽ വീണ്ടും അപകടം

    വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്
    ഗതാഗത സംവിധാനത്തിന് നടപടിയില്ല; കൂളിമാട് അങ്ങാടിയിൽ വീണ്ടും അപകടം
    കൂളിമാട് ജങ്ഷനിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ

    കൂ​ളി​മാ​ട്: അ​ഞ്ചു റോ​ഡു​ക​ൾ സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തും തി​ര​ക്കേ​റി​യ​തു​മാ​യ കൂ​ളി​മാ​ട് അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് സം​വി​ധാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി വൈ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വീ​ണ്ടും അ​പ​ക​ടം. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച കാ​റും ടി​പ്പ​ർ ലോ​റി​യു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ആ​ളെ ഇ​റ​ക്കി കൂ​ളി​മാ​ട് ക​ട​വ് പാ​ലം ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന അ​ടി​വാ​രം സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ ഇ​ന്നോ​വ കാ​റും മാ​വൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​വ​ന്ന ലോ​റി​യു​മാ​ണ് കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ർ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ചെ​റി​യ പ​രി​ക്കേ​റ്റു. കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു.

    വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​ണ്. ദൂ​ര​ദി​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു​വ​രു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 29ന് ​പു​ല​ർ​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സും കാ​റും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് അ​പ​ക​ടം ഉ​ണ്ടാ​യി. ന​വം​ബ​ർ 26ന് ​കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച കാ​റും സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ചും അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യി. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ പ​തി​വാ​ണ്.

    ഇ​ട​വ​ഴി​ക്ക​ട​വ്, കൂ​ളി​മാ​ട് പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നും മ​ണാ​ശ്ശേ​രി, ക​ള​ൻ​തോ​ട് റോ​ഡു​ക​ൾ വ​ഴി​യും മാ​വൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി.​എ​ച്ച്.​ഇ.​ഡി വ​ഴി​യും ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പോ വേ​ഗ നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​മോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം. സം​വി​ധാ​ന​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും നി​ര​വ​ധി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി വൈ​കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ 30ന് ‘​മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി

    കൂ​ളി​മാ​ട്: കൂ​ളി​മാ​ട് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ട്രാ​ഫി​ക് പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജി​യാ​ദ് കൂ​ളി​മാ​ടും നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​ഹ​ദ് കൂ​ളി​മാ​ടും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ൽ, പെ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൻ സി​ഗ്ന​ൽ, റോ​ഡ് മാ​ർ​ക്കി​ങ്, സ്പീ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ട്രാ​ഫി​ക് പൊ​ലീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യം എ​ന്നീ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രാ​തി​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് സ​ബ് ആ​ർ.​ടി.​ഒ (കൊ​ടു​വ​ള്ളി), അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് (ട്രാ​ഫി​ക് സൗ​ത്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), കെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​ബി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ, ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കും.

    TAGS:kozhikodtransport systemAccidentsRoad Accident
    News Summary - No action taken for the transport system; Another accident at Koolimad market
