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    Koduvally
    Posted On
    date_range 28 July 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 28 July 2026 8:59 AM IST

    ചു​ള്ളി​യാ​ട് മു​ക്കിൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി; ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം, വ്യാ​പ​ക കൃ​ഷി​നാ​ശം

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    ചു​ള്ളി​യാ​ട് മു​ക്കിൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി; ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷം, വ്യാ​പ​ക കൃ​ഷി​നാ​ശം
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    ചു​ള്ളി​യാ​ട് മു​ക്ക് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ന​ശി​പ്പി​ച്ച കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ൾ ഡി​വി​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പി. ​പി. ഫൈ​സ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ൽ ചു​ള്ളി​യാ​ട് മു​ക്ക്, പേ​രൂ​ർ -പൈ​ങ്ങാ​ട്ട് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കാ​ട്ടു​പ​ന്നി ശ​ല്യം അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ട്ട​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ വി​വി​ധ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി നാ​ശം വി​ത​ച്ച​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പേ​രൂ​ർ വേ​ണു​ഗോ​പാ​ൽ നാ​യ​ർ, ശ്രീ ​ആ​ന​ന്ദ്, പൈ​ങ്ങാ​ട്ട് അ​ശോ​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    വാ​ഴ, ക​പ്പ, ചേ​ന, മ​റ്റ് കാ​ർ​ഷി​ക​വി​ള​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ച​വി​ട്ടി​മെ​തി​ക്കു​ക​യും ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​മാ​ണ് നേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റെ പ്ര​യ​ത്ന​ത്തോ​ടെ​യും ചെ​ല​വി​ട്ടും കൃ​ഷി ചെ​യ്ത വി​ള​ക​ൾ ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​രെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ മു​ള്ള​ൻ​പ​ന്നി​ക​ളു​ടെ ശ​ല്യ​വും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. കൃ​ഷി​നാ​ശം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ​തോ​ടെ ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം ത​ന്നെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്ഥി​ര​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ഷ​ക​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ലം ഡി​വി​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ പി.​പി. ഫൈ​സ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​രി​ഹാ​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:KoduvallyWild boarFarmer crisis
    News Summary - Wild Boar Menace at Chulliyad Junction
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