    കൊ​ടു​വ​ള്ളിയിൽ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വോ​ട്ട് ത​ള്ള​ൽ; പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ക്കു​ന്നു

    ഇന്നലെയും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു
    cancel

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: തദ്ദേശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ അ​ർ​ഹ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ക്കു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഓ​രോ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ​വ​രും പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ൽ വ​ഴ​ങ്ങി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11ഓ​ടെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത 200ഓ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യും ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​റെ ക​ണ്ട് പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​യ​ത്.

    ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും വോ​ട്ടു​ത​ള്ള​ൽ, കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ൽ വി​വാ​ദ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴ​ങ്ങി കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ട് ത​ള്ളു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ലി​മി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്ര​കാ​രം 35 പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത് എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു പ​രാ​തി​പോ​ലും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല.

    ജ​ന​രോ​ക്ഷം ഭ​യ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം വാ​ർ​ഡി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മാ​ണ് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ​ക്ക് ന​ഷ്ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​പ​ര​മാ​യും നേ​രി​ടു​മെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​താ​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യും നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്.

    ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യു​ള്ള യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​രോ​പ​ണം തീ​ർ​ത്തും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പ്രേ​രി​ത​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​രാ​ജ​യം മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള വെ​പ്രാ​ള​വു​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ്, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കൃ​ത്രി​മ​ത്വം ന​ട​ത്തി​യ​താ​യും ഇ​തി​നെ​തി​രെ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​താ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ​റ​യു​ന്നു. വി​വാ​ദം വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും വ​ഴി​വെ​ക്കും.

    ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഇ​വി​ടെ ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പു​ണ്ട്, വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​വി​ടെ?

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: ‘‘ഞ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ഇ​വി​ടെ ജീ​വി​ച്ചി​രി​പ്പു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വീ​ടു​വെ​ച്ച് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും വോ​ട്ട് ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ്. നേ​രം വെ​ളു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ടി​ല്ലാ​താ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യെ​ല്ലാം വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​വി​ടെ​യെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​വ​ണം’’ -ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ് ആ​ളു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.


    വോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​റ്റു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യോ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യും നോ​ട്ടീ​സ് ബോ​ർ​ഡി​ൽ അ​ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. അ​തു​പോ​ലും ചെ​യ്യാ​തെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത​തി​ലു​ള്ള അ​മ​ർ​ഷ​വും ഇ​വ​രു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വെ​ള്ള​റ അ​ബ്ദു ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ​ലി​യ അ​ള​വി​ലാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. 24 വ​രെ വോ​ട്ട​ർ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് 25ന് ​പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ വോ​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടാ​യ​ത്‌.

