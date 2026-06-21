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    Koduvally
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 9:55 AM IST

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്കു​ന്നു; ജൂ​ൺ 22 മു​ത​ൽ ടൗ​ണി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

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    കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്കു​ന്നു; ജൂ​ൺ 22 മു​ത​ൽ ടൗ​ണി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
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    ​കൊ​ടു​വ​ള്ളി: പ​ത്ത് കോ​ടി രൂ​പ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക് പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​യാ​ൻ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ജീ​ർ​ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കെ​ട്ടി​ട​വും മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഓ​ഫി​സും പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജൂ​ൺ 23 തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മ​റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​വേ​ശ​നം നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ട്രാ​ഫി​ക് റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. യോ​ഗ​ത്തി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്താ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത​ത്.കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ബ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി ടൗ​ണി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ടൗ​ണി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​യി ബ​സു​ക​ൾ​ക്കും ടാ​ക്സി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ർ​ക്കി​ങ്, സ്റ്റോ​പ്പ് ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ​10 കോ​ടി​യു​ടെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പ​ദ്ധ​തി; ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും

    ​കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യു​ടെ പ്രൗ​ഢി​ക്ക​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ​തും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ന് ശാ​ശ്വ​ത പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​മാ​ണ് പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് കോം​പ്ല​ക്സ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ പേ​ഴ്സ​ൻ സ​ഫീ​ന ഷ​മീ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ അ​ണ്ട​ർ ഗ്രൗ​ണ്ട് പാ​ർ​ക്കി​ങ് സം​വി​ധാ​നം പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും. നേ​ര​ത്തേ മൂ​ന്ന് കോ​ടി​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​ജ​റ്റി​ൽ 10 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പു​തി​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ന​ഗ​ര​സ​ഭ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സ​ഹാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​മാ​ണ കാ​ല​യ​ള​വി​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളോ​ട് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ഷ​മ​യോ​ടെ സ​ഹ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ കെ.​കെ.​എ. ഖാ​ദ​ർ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഒ.​പി. മ​ജീ​ദ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പു​തി​യ ഗ​താ​ഗ​ത ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ

    ന​രി​ക്കു​നി ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു വ​രു​ന്ന​തും ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യ ബ​സു​ക​ൾ കെ.​എം.​ഒ സ്‌​കൂ​ൾ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റ്റി തി​രി​ച്ച് ന​രി​ക്കു​നി റോ​ഡി​ൽ​ത്ത​ന്നെ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം. ഇ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണം ആ​ളു​ക​ളെ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തും ക​യ​റ്റു​ന്ന​തും. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ സാ​ഞ്ചി സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​ത്തി ആ​ളു​ക​ളെ ക​യ​റ്റു​ക​യും ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ നി​ന്നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ഴ​യ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ജ​വ​ഹ​ർ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ന​ടു​ത്താ​യി നി​ർ​ത്തേ​ണ്ട​താ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഓ​മ​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും തി​രി​ച്ചു​മു​ള്ള ബ​സു​ക​ൾ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്ക​രു​ത്. പ​ക​രം അ​ൻ​സാ​രി ടെ​ക്സ്റ്റ​യി​ൽ​സി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സ്റ്റോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ ക​യ​റ്റു​ക​യും ഇ​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം.

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    TAGS:KoduvallyBus Stand BuildingTraffic Restrictions
    News Summary - Old Koduvally bus stand building to be demolished; traffic restrictions in town from June 22
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