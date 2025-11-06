Begin typing your search above and press return to search.
    കൊടുവള്ളി ഉപജില്ല കലോത്സവം: സ്വാഗതമാശംസിച്ച് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസ് പ്രതിയുടെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ

    വിവാദമായതോടെ നഗരസഭ അഴിച്ചുമാറ്റി
    കൊടുവള്ളി ഉപജില്ല കലോത്സവം: സ്വാഗതമാശംസിച്ച് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസ് പ്രതിയുടെ പരസ്യ ബോർഡുകൾ
    കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഉ​പ​ജി​ല്ല ക​ലോ​ത്സ​വ വേ​ദി​ക്ക​രി​കി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച പ​ര​സ്യ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റു​ന്നു

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത്, ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ര​സ്യ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ. ആ​രു​ടെ​യും അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്.

    വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റി. അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ​ര​സ്യ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ സ്ഥാ​പ​ന​യു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​വ​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു വെ​ള്ള​റ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ക​വാ​ട​ത്തി​ന​രി​കെ​വ​രെ 25ഓ​ളം ബോ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി എം.​എ​സ്. സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷു​ഹൈ​ബി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യോ​ടു​കൂ​ടി​യ സ്‌​ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ര​സ്യ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലും ഹാ​ൻ​ഡ് റെ​യി​ലി​ലും കൈ​യേ​റ്റം ന​ട​ത്തി സ്ഥാ​പി​ച്ച ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ലോ​ത്സ​വ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യും വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    എം.​എ​സ് സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി സ്ക്രീ​നി​ലും വേ​ദി​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡി​ലും പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യാ​ൻ വ​ലി​യ തു​ക വാ​ഗ്ദ‌ാ​നം ചെ​യ്ത് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ​തി​നാ​ലും ഇ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ തെ​റ്റാ​യ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ലും വാ​ഗ്ദാ​നം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ലോ​ത്സ​വ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, പ്ല​സ് വ​ൺ ക​ണ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​രീ​ക്ഷാ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​റു​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ചോ​ർ​ന്ന​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലെ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി​യാ​ണ് എം.​എ​സ് സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ​സ് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷു​ഹൈ​ബ്.

    TAGS:Koduvallyquestion paper leakKozhikode
    News Summary - koduvally sub district art fest poster controversy
