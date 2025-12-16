Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightKoduvallychevron_rightകൊടുവള്ളി നഗരസഭ;...
    Koduvally
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:50 AM IST

    കൊടുവള്ളി നഗരസഭ; ചിഹ്നം കൈവിട്ടു, വോട്ടർപട്ടികയിൽ കാൽതെറ്റി; എൽ.ഡി.എഫ് കോട്ട ഇളകി

    text_fields
    bookmark_border
    Koduvally,Municipality,Loses,Symbol,Makes ,Misstep,Voter List, Shaken,കൊടുവള്ളി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, വോട്ടർ
    cancel

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നെ നേ​രി​ട്ട എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ന​യാ​യ​ത് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​രോ​പ​ണ​വും സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തു​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ഐ.​എ​ൻ. എ​ല്ലും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട സീ​റ്റ് നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ഒ​റ്റ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ആ​കെ​യു​ള്ള 37 സീ​റ്റി​ൽ 25 സീ​റ്റ് യു.​ഡി.​എ​ഫും ,11 സീ​റ്റ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും​നേ​ടി.

    സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ മു​ൻ നി​ര നേ​താ​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ദ​യ​നീ​യ​പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മും, നാ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​ല്ലാം സ്വ​ന്തം പാ​ർ​ട്ടി ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്യു​ല​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ചി​ഹ്ന​മാ​യ ഗ്ലാ​സ് അ​ട​യാ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത് ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വ​ഴി​വെ​ച്ച​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്നു നീ​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നു. വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം പ​രാ​തി പ​രി​ഹ​രി​ച്ച് സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​ട്ടി​ക വ​ന്ന​തോ​ടെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​സ്‌​തു​താ​പ​ര​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നും സാ​ധി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും വ​ഴി​വി​ട്ടു ന​ട​ന്ന സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ വി​ഭാ​ഗം കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​വും വി​മു​ഖ​ത കാ​ണി​ച്ച​താ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രാ​നി​രി​ക്കെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ പ​രാ​ജ​യം കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ ക്ഷീ​ണ​മാ​ണ് വ​രു​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ണ്ഡ​ലം പ​രി​ധി​യി​ലെ മ​റ്റു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ല്ലാ​തെ പോ​യ​ത് വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വ​ഴി​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Koduvally Municipality; Loses Symbol, Makes a Misstep in Voter List; LDF Fortress Shaken
    Similar News
    Next Story
    X