    date_range 15 Dec 2025 1:56 PM IST
    date_range 15 Dec 2025 1:56 PM IST

    കൊടുവള്ളി നഗരസഭ: എൽ.ഡി.എഫിലെ പ്രമുഖരെല്ലാം തോറ്റമ്പി

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: കൊ​ടു​വ​ള്ളി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മി​ന്നു​ന്ന ജ​യം നേ​ടി അ​ധി​കാ​രം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ആ​കെ​യു​ള്ള 37 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 25 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​നും വി​ജ​യി​ച്ചു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 11 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ജ​യി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ​യും 25 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ്, ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​തേ മു​ന്നേ​റ്റം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ച 10 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രെ​ണ്ണം അ​ധി​കം നേ​ടാ​നാ​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ തോ​ൽ​വി തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ക​രൂ​ഞ്ഞി, പോ​ർ​ങ്ങോ​ട്ടൂ​ർ, ക​രു​വ​ൻ​പൊ​യി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് എ​ന്നീ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, യു.​ഡി.​എ​ഫ് ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്ന വെ​ണ്ണ​ക്കാ​ട്, മു​ക്കി​ല​ങ്ങാ​ടി, പ​ട്ടി​ണി​ക്ക​ര, വാ​വാ​ട് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നീ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വി​ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്ന ഫൈ​സ​ൽ കാ​രാ​ട്ട്, കെം​ഡ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വാ​യോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കെ. ​ജ​മീ​ല, വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം റ​സി​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, നാ​ഷ​ന​ൽ ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഒ.​പി. റ​ഷീ​ദ്, ഇ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജെ.​ഡി.​എ​സ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ള്ള മാ​തോ​ല​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ​രാ​ജ​യ​മ​റി​ഞ്ഞു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യ കെ. ​ശി​വ​ദാ​സ​ൻ, ശ​രീ​ഫ ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പോ​യി​ൽ, ഹ​ഫ്സ​ത്ത് ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ വി​ജ​യി​ച്ച​ത് വാ​വാ​ട് ഇ​രു​മോ​ത്ത് 36 ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച ഒ.​പി. മ​ജീ​ദ് (680) ആ​ണ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൻ.​സി.​പി​ക്ക് ഒ​രു സീ​റ്റ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​റ​മ്പ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​രി​ച്ച വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യ ഹ​സീ​ന​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് എ​ൻ.​സി.​പി​യു​ടെ ഹൈ​റു​ന്നി​സ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​രൂ​ഞ്ഞി ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ന​ദീ​റ ശൗ​ക്ക​ത്ത് വി​ജ​യി​ച്ച് ഒ​രു സീ​റ്റും നേ​ടി. പ്രാ​വി​ൽ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച അ​സീ​സി​നെ​തി​രെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ഷ​റ​ഫു പൊ​യി​ൽ തൊ​ടി​ക​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​വി​ടെ 14 വോ​ട്ട് മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​സീ​സി​ന് നേ​ടാ​നാ​യ​ത്.

    News Summary - Koduvally Municipality: All the prominent LDF members lost
