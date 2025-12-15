Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koduvally
    Posted On
    15 Dec 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 1:50 PM IST

    കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്; 19ൽ 18 സീറ്റും നേടി ആധിപത്യം നിലനിർത്തി യു.ഡി.എഫ്

    കൊടുവള്ളി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്; 19ൽ 18 സീറ്റും നേടി ആധിപത്യം നിലനിർത്തി യു.ഡി.എഫ്
    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: പ്രാ​ദേ​ശി​ക തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ധി​പ​ത്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ആ​കെ​യു​ള്ള 19 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ 18 സീ​റ്റും തൂ​ത്തു​വാ​രി​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്ന​ണി ഉ​ജ്ജ്വ​ല ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്.​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വ​ൻ​മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി നേ​രി​ട്ടു.

    മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ക്ഷി​യാ​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഒ​രു സീ​റ്റ് പോ​ലും നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സീ​റ്റ് ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​ടി.

    ആ​കെ​യു​ള്ള 19 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് എ​ട്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഒ​മ്പ​തും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഒ​ന്നും സീ​റ്റും ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ കൊ​ടു​വ​ള്ളി ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നി​ഷ്പ്ര​യാ​സം സ്വ​ന്ത​മാ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് ഏ​ഴും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഏ​ഴും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ജോ​സ​ഫ്) ഒ​ന്നും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് മൂ​ന്നും സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്ക് പു​റ​മെ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ഹ്ലാ​ദ​മു​യ​ർ​ത്തി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ: ഒ​ന്ന് - ക​ട്ടി​പ്പാ​റ: ജി​ൻ​സി തോ​മ​സ് (കോ​ൺ.) ര​ണ്ട് - അ​ടി​വാ​രം: ബി​ന്ദു സ​ന്തോ​ഷ് (ലീ​ഗ്), മൂ​ന്ന് - ഈ​ങ്ങാ​പ്പു​ഴ: ആ​യി​ശ​ബീ​വി (ലീ​ഗ്), നാ​ല് -മ​ല​പു​റം: സ​ണ്ണി കാ​പ്പാ​ട്ടു മ​ല (കോ​ൺ.), അ​ഞ്ച് -തു​ഷാ​ര​ഗി​രി: അം​ബി​ക മ​ഗ​ല​ത്ത് (കോ​ൺ.), ആ​റ്- കോ​ട​ഞ്ചേ​രി: ജോ​ബി ഇ​ല​ന്തൂ​ർ (കോ​ൺ.), ഏ​ഴ് -ആ​ന​ക്കാം​പൊ​യി​ൽ: ദീ​പ പോ​ൾ (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്), എ​ട്ട് -കൂ​ട​ര​ഞ്ഞി: ജി​മ്മി (ആ​ർ.​ജെ.​ഡി), ഒ​മ്പ​ത് -തി​രു​വ​മ്പാ​ടി: വ​ട്ട​പ​റ​മ്പി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് (കോ​ൺ.), പ​ത്ത് -ഓ​മ​ശ്ശേ​രി: പി.​വി. സാ​ദി​ഖ് (ലീ​ഗ്),11- വെ​ളി​മ​ണ്ണ: രാ​ധാ​മ​ണി (കോ​ൺ.),12 - കൂ​ട​ത്താ​യ്: എ​സ്.​പി. ഷ​ഹ​ന (ലീ​ഗ്), 13 പു​ല്ലാ​ളൂ​ർ: എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് (കോ​ൺ.),14 -മ​ട​വൂ​ർ: പി.​സി. ആ​മി​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ലീ​ഗ്), 15 -കി​ഴ​ക്കോ​ത്ത്: എ​ൻ.​സി. ഉ​സ്സ​യി​ൽ (ലീ​ഗ്), 16 -എ​ളേ​റ്റി​ൽ: സി.​ടി. വ​ന​ജ (കോ​ൺ.), 17 -പ​ര​പ്പ​ൻ പൊ​യി​ൽ: മൈ​മൂ​ന ഹം​സ ( ലീ​ഗ്),18 -താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി: പി. ​ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ (കോ​ൺ.),19 -കോ​ളി​ക്ക​ൽ: നു​ഷൂ​ഹ​ത്ത് (ലീ​ഗ്).

    Election News Koduvally News localbody by election
    News Summary - Koduvally Block Panchayat; UDF maintains dominance by winning 18 out of 19 seats
