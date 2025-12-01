Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Koduvally
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 10:47 AM IST

    വോ​ട്ട് പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ക്കും ഈ ​ആ​വേ​ശ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ

    വോ​ട്ട് പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ക്കും ഈ ​ആ​വേ​ശ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ
    പ​ര​പ്പ​ൻപൊ​യി​ലി​ലെ റെ​ക്കാ​ർ​ഡി​ങ് സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ എ​ഡി​റ്റി​ങ് ന​ട​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ആ​വേ​ശം പ​ക​ർ​ന്ന് വോ​ട്ട് പെ​ട്ടി​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ പാ​ട്ടു​മാ​യി പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ. പു​തി​യ​തും പ​ഴ​യ​തു​മാ​യ ഹി​റ്റാ​യ മാ​പ്പി​ള, സി​നി​മ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ പാ​ര​ഡി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ർ​ക്കും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ​വാ​ർ​ഡി​ലും മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ണ് പാ​ട്ടി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യം, വി​ക​സ​ന നേ​ട്ടം, മു​ര​ടി​പ്പ്, കേ​ന്ദ്ര സം​സ്ഥാ​ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ.

    കു​റി​ക്കൊ​ള​ളു​ന്ന​തും ആ​വേ​ശം കൊ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന​തും മ​ന​സ്സി​ൽ ത​ങ്ങി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ പാ​ട്ടു​ക​ളാ​യെ​ങ്കി​ലേ ആ​ളു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പാ​ര​ഡി പാ​ട്ടു​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ലും ക്വാ​ളി​റ്റി വ​ലി​യ ഘ​ട​കം ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ര​ച​യി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ചാ​ര​ണ​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡ്ഷോ​ക​ളി​ലും യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് പാ​ട്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് സ്ഥി​തി​മാ​റി. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യും മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലാ​യ​തോ​ടെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ നേ​രി​ട്ട് പാ​ട്ടി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി പാ​ട്ടു​ക​ൾ.

    ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​രെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​രു​ണ്ട്. വി​ജ​യ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ വി​ജ​യി​ച്ച ശേ​ഷം ഉ​യോ​ഗി​ക്കു​വാ​നു​ള്ള പാ​ട്ടു​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ത​യാ​റാ​ക്കി വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​റ​ഞ്ഞ ബ​ജ​റ്റി​ലാ​ണ് പാ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ പാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും പാ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. റീ​ൽ​സു​ക​ളും ചെ​റു വി​ഡി​യോ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ചാ​ര​ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ അ​തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ​രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പാ​ട്ടു​ക​ളാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​ത​ൽ ഒ​ന്ന​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ​വ​രെ ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ് സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ പാ​ട്ടു​ക​ൾ റെ​ക്കോ​ഡ്‌​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    റെ​ക്കോ​ഡി​ങ്, മി​ക്‌​സി​ങ് ചെ​ല​വു​ക​ള​ട​ക്കം അ​യ്യാ​യി​രം രൂ​പ​യാ​ണ് ഓ​രോ പാ​ട്ടി​നും ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​ർ​ഡി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കും എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കും വി​മ​ത​ർ​ക്കും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഒ​രാ​ൾ ത​ന്നെ ര​ച​ന നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​തും കൗ​തു​കം. നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം രാ​പ​ക​ലി​ല്ലാ​ത്ത തി​ര​ക്കി​ന്റെ കാ​ല​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ പാ​ട്ടെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് തി​ര​ക്കോ​ട് തി​ര​ക്കാ​ണ്.

    TAGS:Local Body Electionelection campaignKozhikode
    News Summary - election campaign songs
