Madhyamam
    Koduvally
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 12:10 PM IST

    കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് 14 വോട്ട് മാത്രം; കൊടുവള്ളിയിൽ അട്ടിമറിയുമായി വിമതൻ

    ഷ​റ​ഫു പൊ​യി​ൽ തൊ​ടു​ക

    Listen to this Article

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: കൊ​ടു​വ​ള്ളി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റാ​യ പ്രാ​വി​ൽ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സിന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​വ് കെ. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സി​ന് ആ​കെ ല​ഭി​ച്ച​ത് 14 വോ​ട്ട്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രേ അ​ട്ടി മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത് വി​മ​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഷ​റ​ഫു പൊ​യി​ൽ​തൊ​ടു​ക​യാ​ണ്. 93 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഷ​റ​ഫു വി​ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​ത്.

    ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എം.​പി. ശം​സു​ദ്ദീ​ന് 466 വോ​ട്ടു​ല​ഭി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള പ്രാ​വി​ൽ ഡി​വി​ഷ​ൻ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചാ​ണ് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് ഡി​വി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​യ ഷറ​ഫു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സി​ന്റെ മ​ക​ളാ​യ ആ​യി​ഷ ഷ​ഹ​നി​ത​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സീ​റ്റി​ൽ ജ​യി​ച്ചു വ​ന്ന​ത്. യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യി​രു​ന്നു ഷ​ഹ​നി​ത ഇ​ത്ത​വ​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ട് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ചു​ണ്ട​പ്പു​റം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. താ​ൻ എ​ന്നും മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗു​കാ​ര​നാ​ണെ​ന്നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ​കൂ​ടെ ഉ​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്നും ഷ​റ​ഫു പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യി​ച്ച ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ വെ​റും 14 വോ​ട്ടാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്.

    Show Full Article
