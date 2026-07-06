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    Koduvally
    Posted On
    date_range 6 July 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 9:10 AM IST

    ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് സ്വ​ന്തം അ​നി​യ​ന്റെ നെ​ഞ്ചിൽ കുത്തി; മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ഹ​രി​യി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു ജീ​വ​ൻ, ഞെ​ട്ട​ൽ മാ​റാ​തെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ

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    ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് സ്വ​ന്തം അ​നി​യ​ന്റെ നെ​ഞ്ചിൽ കുത്തി; മ​ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ല​ഹ​രി​യി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു ജീ​വ​ൻ, ഞെ​ട്ട​ൽ മാ​റാ​തെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ
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     കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഡോ​ഗ് സ്കോ​ഡ്

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കൊ​ടു​വ​ള്ളി: ചോ​ര​ച്ചാ​ലു​ക​ൾ വീ​ണ ആ ​മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യാ​ണ്. ഒ​ന്നി​ച്ചു​ണ്ണാ​നും ഉ​റ​ങ്ങാ​നും മാ​ത്ര​മാ​യി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ബാ​ക്കി​വെ​ച്ചു​പോ​യ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ൾ കൊ​ല​ക്ക​ത്തി​ക്ക് ഇ​ര​യാ​യി, മ​റ്റൊ​രാ​ൾ ജ​യി​ൽ അ​ഴി​ക്കു​ള്ളി​ലു​മാ​യി. എ​ളേ​റ്റി​ൽ ക​ത്ത​റ​മ്മ​ൽ ചോ​യി മ​ഠം റോ​ഡി​ലെ താ​നി​രി​ക്കും പൊ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​ർ കു​ത്തേ​റ്റു മ​രി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ ഞെ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും നാ​ട്. ​മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ടു​പോ​യ അ​വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യ മൂ​ന്നു സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​സാ​ദ് കു​മാ​റും പ്ര​മോ​ദ് കു​മാ​റും പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​റും. രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യ പ്ര​ദീ​പി​നെ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ന​രി​ക്കു​നി​യി​ലെ അ​ത്താ​ണി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട് വീ​ട്ടി​ൽ പ്ര​സാ​ദും പ്ര​മോ​ദും മാ​ത്ര​മാ​യി. ​

    കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ർ, നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ; പ​ക്ഷേ...

    കൂ​ലി​പ്പ​ണി ചെ​യ്ത് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​വ​രും നാ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ​ക്കൊ​രു സ​ഹാ​യം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഓ​ടി​യെ​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ദ്യ​പി​ച്ചെ​ത്തി ഇ​രു​വ​രും വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ വ​ഴ​ക്കി​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള അ​ടി​യും ബ​ഹ​ള​വും കാ​ര​ണം ബ​ന്ധു​ക്ക​ളോ അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളോ ഇ​വ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ധി​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​പ​തി​വ് അ​വ​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് ഒ​ടു​വി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​തും. ​ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി വീ​ട്ടി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക് മ​ദ്യ​ല​ഹ​രി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​സാ​ദ് എ​ത്തി​യ​ത്. വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലെ ലൈ​റ്റ് കെ​ടു​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ചെ​റി​യൊ​രു വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ് കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യാ​യി മാ​റി​യ​ത്.

    പ്ര​മോ​ദ് കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ക​ത്തി​യെ​ടു​ത്ത് സ്വ​ന്തം അ​നി​യ​ന്റെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ്ന്നി​റ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​ഇ​ട​തു​നെ​ഞ്ചി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മു​റി​വേ​റ്റ പ്ര​സാ​ദ് ജീ​വ​നാ​യി പി​ട​ഞ്ഞ് കി​ട​പ്പു​മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി ക​ട്ടി​ലി​ലേ​ക്ക് വീ​ണു. ചോ​ര വാ​ർ​ന്ന് ഒ​ടു​വി​ൽ ആ ​ജീ​വ​ൻ പൊ​ലി​യു​മ്പോ​ൾ ത​ട​യാ​നോ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നോ ആ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൊ​ല​പാ​ത​കം ന​ട​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് പ്ര​മോ​ദി​ന് ല​ഹ​രി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ വീ​ടി​ന് കു​റ​ച്ച​ക​ലെ​യു​ള്ള ബ​ന്ധു​വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​മോ​ദ് ക​ത​കി​ൽ മു​ട്ടി അ​വ​രെ വി​ളി​ച്ചു​ണ​ർ​ത്തി. പ്രസാ​ദി​നെ കൊ​ന്നെ​ന്ന് പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ കേ​ട്ടാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ താ​നി​രി​ക്കും പൊ​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ക​ട്ടി​ലി​ൽ ര​ക്ത​ത്തി​ൽ കു​ളി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​സാ​ദി​നെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ ക​ണ്ട​ത്. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​മോ​ദി​നെ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ല​ഹ​രി​യു​ടെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ന്തം ചോ​ര​യെ​ത്ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ പ്ര​മോ​ദ്, കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ക​ത്തി പൊ​ലീ​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൈ​മാ​റു​മ്പോ​ൾ ക​ത്ത​റ​മ്മ​ൽ ഗ്രാ​മം വി​തു​മ്പു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ഴ​ക്കു​ക​ൾ പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും, അ​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ചോ​ര​ക്ക​ളി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​രും ക​രു​തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

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    TAGS:AlcoholDrunkennessAccidents
    News Summary - A life extinguished under the influence of alcohol; locals remain in shock
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